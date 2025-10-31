Diário do Nordeste
Servidores do Detran fazem atendimento numa sala para matéria sobre CNH Popular em algumas cidades do Ceará

Ceará

Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira

Órgão enviará equipes a seis municípios

Lucas Monteiro 10 de Setembro de 2025
Imagem mostra mão segurando uma pedra onde há o cobalto no que parece ser um laboratório. Imagem usada em matéria sobre a primeira mina de diamentes no Ceará. Fim da descrição

Opinião

Cidade cearense pode ter a maior ocorrência de ‘ouro azul’ do Brasil; conheça o lugar

Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 13 de Agosto de 2025
Caminhão com drogas, armas e toneladas de mercadorias ilegais é apreendida e ao lado, a foto de um cão farejador

Ceará

Caminhão com drogas, armas e duas toneladas de produtos ilegais é apreendido no Ceará

Cães farejadores encontraram drogas em meio a mercadoria

Lucas Monteiro 30 de Julho de 2025
Policiais com carga roubada encontrada em Horizonte

Segurança

Caminhão com carga avaliada em R$ 400 mil é roubado e encontrado horas depois em Horizonte, no Ceará

O caminhoneiro relatou aos policiais ter sido abordado por dois indivíduos armados, com o apoio de outros três homens também armados

Redação 04 de Abril de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Chorozinho?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Chorozinho?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Júnior de Castro

PontoPoder

Prefeito de Chorozinho elege rodovia e abastecimento de água como urgências em conversa com Elmano

Nesta quarta, governador iniciou reuniões com prefeitos e recebeu cinco gestores municipais

Igor Cavalcante, Alessandra Castro 02 de Agosto de 2023
Mapa interativo com registro de tremor de terra

Ceará

Tremor de terra é sentido por moradores de cidades da Grande Fortaleza

O incidente foi percebido em Chorozinho e Cascavel nessa quarta-feira (26)

Redação 27 de Julho de 2023
Agente de segurança cumpre mandado de busca e apreensão

Segurança

Forças de segurança no Ceará prendem acusado de integrar grupo especializado em roubo a banco

Com o homem, que estava foragido da Justiça, foram encontrados dinheiro e armamento pesado

Redação 18 de Julho de 2023
Campeonato

Ceará

Cheia de rio no Ceará leva centenas de moradores a campeonato de remo que não acontecia há anos

Segundo a prefeitura, cerca de mil pessoas foram assistir à competição

Redação 06 de Maio de 2023
