Prefeito de Chorozinho elege rodovia e abastecimento de água como urgências em conversa com Elmano

Presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) e prefeito de Chorozinho, Júnior de Castro (sem partido) elencou a melhoria da malha viária de rodovias que dão acesso à cidade e a ampliação do abastecimento de água para a zona rural como demandas prioritárias em conversa com o governador Elmano de Freitas (PT).

Nesta quarta-feira (2), o chefe do Executivo cearense iniciou as reuniões individuais com os gestores municipais, para receber as demandas das prefeituras. Além de Júnior de Castro, Elmano também recebeu o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT); de Caucaia, Vitor Valim (sem partido); de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão (sem partido); e de Horizonte, Nezinho Farias (PDT).

"Estamos ansiosos para conversar com o governador, para levar demandas prioritárias da nossa cidade, demandas de infraestrutura, de abastecimento de água. Sabemos das dificuldades que o Estado passa e vamos ver o que o Governo vai poder estar nos concedendo — sempre consciente de que é um momento complicado não só para o Estado, mas também para os municípios. Mas cabe a gente pedir", destacou Júnior pouco antes da reunião.

Na ocasião, ele disse que parte das solicitações relacionadas à infraestrutura devem ser atendida em breve, já que uma delas é a duplicação da BR-116 e o governador levou a demanda para o Governo Federal.

"A expectativa é de que nos próximos dias esteja sendo licitado. Então, já atende muito por conta do trânsito que tem em um trecho muito complicado (da BR-116) entre Pacajus e Chorozinho, com muitos acidentes", reforçou.

Sobre a ampliação do abastecimento de água para a zona rural de Chorozinho, Júnior se mostrou otimista para que a demanda seja atendida por Elmano.

"A Cagece já está com um projeto para universalizar o abastecimento de água até 2033. Então, a gente vem conciliar isso para tentar resolver esse problema no nosso município", frisou.

Filiação Partidária

Desfiliado do PDT desde a eleição do ano passado para apoiar a então candidatura de Elmano de Freitas (PT) para o Governo do Ceará, Júnior de Castro ainda não bateu o martelo sobre uma nova agremiação. Prefeito reeleito e fora da disputa de 2024, ele aguarda a indicação do seu grupo político para poder continuar em uma legenda que integre o arco de aliança governista.

"Eu estou sem partido, aguardando orientações dos nossos líderes: ministro Camilo (Santana), governador Elmano, presidente Evandro (Leitão). Eu acho que nos próximos dias a gente deve estar anunciado filiação em algum partido. Tem alguns partidos e estamos avaliando. Claro, vamos tomar a decisão com base na orientação dos nossos líderes", acrescentou.

