Bolsonaro teve participação ativa em plano de golpe de estado, diz PF; veja o que se sabe

Jair Bolsonaro (PL) foi citado pelo menos 643 vezes no relatório da Polícia Federal que indiciou, além do ex-presidente, mais 36 acusados por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As menções incluem partes em textos e imagens que compõem as 884 páginas do documento, de acordo com o g1.

Outras citações ao sobrenome do ex-mandatário estão nas partes que parentes dele são mencionados, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro – que são referidos de forma indireta, sem atribuição de conduta criminosa.

As novas informações sobre o caso vieram à tona após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, retirar o sigilo do relatório produzido a partir da investigação da PF, nesta terça-feira (26).

Entre outros pontos, a apuração dedica parte do material para mostrar a “ciência e anuência” de Jair Bolsonaro em relação ao suposto golpe. Segundo a PF, o político teria participado de forma efetiva da tentativa de ruptura ao Estado Democrático de Direito.

“O então presidente da República, Jair Bolsonaro efetivamente planejou, ajustou e elaborou um decreto que previa a ruptura institucional, fato que não se consumou por circunstâncias alheia a sua vontade, no caso, a resistência do comandante do Exército Freire Gomes e da maioria do Alto Comando que permaneceram fieis a defesa do Estado Democrático de Direito, não dando o suporte armado para que o presidente da República consumasse o golpe de Estado” Relatório da Polícia Federal sobre golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito

CONCLUSÕES DA PF

A investigação aponta que uma organização criminosa atuou com o intuito de manter o então presidente Bolsonaro no poder, a partir da consumação de um Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito. Para isso, o grupo buscava restringir o exercício do Poder Judiciário e impedir a posse do chefe do Executivo eleito, Lula (PT).

Ainda segundo a investigação, a suposta organização criminosa atuava a partir de uma divisão em seis frentes:

Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral;

Núcleo Responsável por Incitar Militares a Aderirem ao Golpe Estado;

Núcleo Jurídico;

Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas;

Núcleo de Inteligência Paralela;

Núcleo de Operacional para cumprimento de medidas coercitivas.

A operação teria começado antes mesmo do ano eleitoral, com a disseminação da “falsa narrativa de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação”. Em 2022, a sistemática de ataques às instituições foi intensificada, o que incluía a reverberação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas.

Após a derrota eleitoral, a organização criminosa iniciou o planejamento e as ações para viabilizar o golpe de Estado, de acordo com a investigação. Para efetivar o plano, seria preciso neutralizar o chamado “centro de gravidade”, termo dado pelos integrantes da organização criminosa a Moraes.

“Nesse sentido, dentro da divisão de tarefas, o núcleo operacional planejou as ações clandestinas para prender/assassinar o ministro Alexandre de Moraes e os integrantes da chapa presidencial vencedora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin”, indica o relatório da PF.

POSSÍVEL DENÚNCIA

Na mesma decisão em que retirou o sigilo do relatório, o ministro enviou o documento à Procuradoria-Geral da República (PGR). Com o envio, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, vai decidir se o ex-presidente e os demais acusados serão denunciados ao Supremo pelos crimes imputados pelos investigadores da PF.

Devido ao recesso de fim de ano na Corte, que começa no dia 19 de dezembro e termina em 1° de fevereiro de 2025, a expectativa é a de que o julgamento da eventual denúncia da procuradoria ocorra somente no ano que vem.

JULGAMENTO

O caso poderá ser julgado pela Primeira Turma do Supremo, colegiado composto pelo relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. Se a maioria dos ministros aceitar a eventual denúncia, Bolsonaro e os outros acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF.

Pelo regimento interno do STF, cabe às duas turmas do tribunal julgar ações penais. Como o relator faz parte da Primeira Turma, a eventual denúncia será julgada pelo colegiado.

A Segunda Turma é composta pelos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, além de André Mendonça e Nunes Marques, ambos indicados ao STF pelo ex-presidente Bolsonaro.

