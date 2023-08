Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará criam grupo de trabalho para reavaliar parcerias

Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará decidiram criar um grupo de trabalho para reavaliar parcerias entre as gestões na Capital. A decisão foi anunciada pelo prefeito José Sarto (PDT), nesta quarta-feira (2), após reunião com o governador Elmano de Freitas (PT), no Palácio da Abolição. Esse foi o primeiro encontro entre os gestores desde o início do atual governo estadual.

O movimento ocorre após semanas de desgaste público entre os dois entes por políticas descontinuadas ou que tomaram um rumo diferente do original. As prioridades, agora, serão saúde e segurança pública, segundo o prefeito. Para Sarto, a conversa foi positiva.

O grupo de trabalho vai ser liderado pela Secretaria de Governo da Prefeitura e pela Casa Civil do Governo do Estado.

"Eles, a partir de agora, vão formar equipes técnicas, principalmente na área da saúde e segurança pública, para definir quais parcerias que a gente deve manter, inaugurar, fomentar aqui em Fortaleza, porque há divergências com relação a alguns números apresentados tanto da parte do Município quanto da parte do Estado", disse.

O prefeito destacou que fez questão de tratar sobre segurança pública porque a população às vezes não consegue acessar equipamentos inaugurados pela administração municipal. Isso se deve, em muitos casos, à territorialização do crime organizado.

"É uma preocupação do governador, ele deve chamar mais contingente para a Polícia Militar, mas nós também vamos avaliar, e o item de segurança é um que tem que ter uma parceria, uma pactuação entre Guarda Municipal, todo nosso equipamento de vídeo e monitoramento da cidade", ressaltou.

"Se houver qualquer divergência de parte a parte, aí nós, governador e prefeito, entraremos em conversa para tentar ver o que é consensual para tocar para frente. O interesse meu e do governador é que o do fortalezense seja atendido", completou.

Convênios

Sarto afirmou que a "ideia é preservar o que já foi pactuado", mas as equipes técnicas devem fazer um diagnóstico dos projetos para que Estado e Prefeitura entendam o que deve ser mantido.

O prefeito já adiantou, contudo, que a decisão de tomar a responsabilidade integral pela obra da Ponte dos Ingleses se mantém. "Eu pedi até a ele que, ao invés da ponte, eles fizessem o Acquario que ficaria melhor, mas a gente conversou muito tranquilamente sobre a Ponte dos Ingleses e o que ficou definido é que a Prefeitura vai fazer", informou.

Sem mais desgastes públicos

O gestor municipal negou que o encontro também tenha tido as eleições de 2024 como pauta. Ele garantiu que as contradições políticas não devem mais impactar a relação institucional necessária.

"O governador já foi deputado e eu também. A gente tem estatura suficiente e maturidade para entender as contradições políticas de cada partido, de cada agrupamento político, a base política, e é natural que aconteçam divergências, mas é um bom momento", disse.

"Esse momento foi muito rico porque nós conversamos, relembramos momentos de convivência na Assembleia e estabelecemos esse pacto: cada um vai nomear um interlocutor gerencial e, quando engarrafar, nós entramos em cena", projetou.

"Eu tenho certeza que ao governador não vai intrigar, porque a gente pactuou de qualquer intriga, qualquer fomento de discussão, vai ser resolvido pessoalmente, ligando para o governador ou o governador me ligando", concluiu.

"Que assim faça"

Após o encontro com Sarto, Elmano também conversou com a imprensa sobre o encontro. Ele disse que o Estado decidiu acatar a decisão da Prefeitura de Fortaleza sobre a conclusão das obras da Ponte dos Ingleses e deixará o Município terminar a requalificação do local.

“O prefeito definiu que quer fazer a obra, não sou eu que vou impedir que ele faça a obra. Se ele quer fazer a obra, que assim faça”, disse.

O petista, no entanto, defendeu que seja feito um “cálculo mais apurado” da estrutura no equipamento para evitar o risco de desabamento.

“O Estado estava pronto para fazer a obra se ele (Sarto) tivesse a condição de dizer que garantia ao povo de Fortaleza que, se o Estado fizesse a obra, não cai. Ele preferiu fazer, talvez vá também fazer algum trabalho de reforço de estrutura da ponte, mas é algo que, como a Prefeitura resolveu fazer, eu não tenho nada a colocar como óbice”, acrescentou Elmano.

