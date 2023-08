José Sarto: 'Não lembro nenhuma parceria que está andando em Fortaleza por mãos do Estado'

O prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT), disse que o Governo do Estado tem promovido cortes "recorrentes" no repasse de recursos para parcerias firmadas com o Município. Presente na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (1º), o gestor disse que, desde que o governador Elmano de Freitas (PT) assumiu a cadeira, verbas deixaram de ser destinadas para equipamentos e serviços públicos da cidade.

"Desde que o novo governo assumiu, o que aconteceu foi corte de repasses para o IJF, em R$ 200 mil; corte para o apoio ao transporte público, que Fortaleza paga sozinha, em R$ 3 milhões, e um corte do programa Nossas Guerreiras", pontuou o chefe do Executivo municipal.

A colaboração em torno do programa social, destacou o político, não foi adiante desde março do ano passado. "Não lembro de nenhuma parceria que está andando em Fortaleza por mãos do Estado", completou.

A declaração do pedetista acontece pouco menos de uma semana depois da troca de farpas entre representantes municipais e estaduais por conta de problemas no convênio de revitalização da Ponte dos Ingleses, na região da Praia de Iracema.

De acordo com ele, a situação sobre o equipamento litorâneo está resolvida, e a Prefeitura irá mesmo tocar sozinha as intervenções necessárias, dada, segundo ele, a existência de documentos oficiais em que o Estado teria alegado não ter condições orçamentárias para realizar a obra e a importância do cartão postal.

A reportagem procurou a assessoria de comunicação do Governo do Estado sobre as declarações recentes do prefeito José Sarto. O espaço está aberto para a manifestação do governador.

Disputa de narrativas

Desde a semana passada, Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará protagonizam desentendimentos públicos. O embate começou quando Sarto anunciou, na última quarta-feira, que tomaria para si a responsabilidade pelo término da revitalização da Ponte dos Ingleses.

Respondendo o prefeito, Elmano alegou que a parte que cabia a gestão municipal, a recuperação da estrutura, não tinha sido feita, o que impedia a continuidade do serviço acordado.

Um laudo de uma vistoria técnica da Superintendência de Obras Públicas (SOP) atestou a versão do governador. Pelo documento, a ponte segue deteriorada e a base de sustentação apresenta risco de desabamento.

A situação apontada pelo órgão estadual, no entanto, foi contestada pela Prefeitura, que garantiu ter cumprido a recuperação dos pilares e das estacas, assim como também fez a estruturação da base para poder receber um novo piso.

Em resposta ao Diário do Nordeste, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, afirmou ainda que a versão apresentada pelo Governo "difere fundamentalmente" da que teria sido dada pela gestão estadual há cerca de um mês, em uma audiência no Ministério Público do Estado (MPCE).

"Essa nova versão difere fundamentalmente da versão dada um mês atrás, em audiência com o Ministério Público, quando a SOP afirmou que não tinha orçamento para fazer a obra", disse Dias.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, no dia 28 de julho, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), disse que as equipes do Estado aguardavam uma perícia e a realização da etapa de responsabilidade da gestão municipal para que pudessem prosseguir com o que foi conveniado.

