Elmano rebate Sarto sobre obra de reconstrução da Ponte dos Ingleses: 'estrutura não suporta'

O governador Elmano de Freitas (PT) rebateu, na tarde desta quarta-feira (26), a alfinetada do prefeito José Sarto (PDT) sobre o atraso nas obras de reconstrução da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, em Fortaleza.

Pela manhã, o gestor da Capital disse que o Município iria assumir as obras da ponte para que o local não virasse "mais um Acquário". À tarde, em Brasília, o chefe do Executivo cearense declarou que as intervenções não foram iniciadas porque as colunas afundariam e que a recuperação dos alicerces é de responsabilidade da gestão municipal.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Nós acabamos de oficiar a prefeitura, porque nós fizemos um laudo de restauro da estrutura da ponte — parte que a prefeitura ficou com a responsabilidade de realizar, que é a garantia da estrutura para ela suportar a obra em cima. E o laudo que temos é que ela não suporta. Então, nós solicitamos à Prefeitura um esclarecimento, porque nós não vamos colocar um peso sobre a ponte se embaixo não foi feito o necessário para garantir a obra"

Ainda conforme Elmano, um laudo técnico, elaborado por engenheiros, mostrou que o "trabalho embaixo d'água não foi realizado". Segundo ele, mergulhadores foram utilizados para atestar a situação.

"Do ponto de vista da engenharia, o que a prefeitura realizou efetivamente não é suficiente para realizar a obra que está planejada para eu realizar", declarou.

Mais cedo, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) emitiu uma nota declarando que "reparação estrutural da Ponte dos Ingleses, incluindo o projeto de estruturação do piso" e que o Governo do Estado, na sequência, faria a urbanização do equipamento. A pasta acrescentou, ainda, que a divisão das obras de intervenções consta em termo técnico assinado entre os entes em novembro de 2021.

Há pelo menos cinco anos as obras na Ponte dos Ingleses estão paradas.

Anúncio da prefeitura

Pela manhã, durante vistoria às intervenções de requalificação da Praia de Iracema, Sarto declarou que a Prefeitura será responsável, "de forma integral", pelas obras de reconstrução da Ponte dos Ingleses.

José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza "Vamos assumir essa obra, porque eu tenho a compreensão clara de que nós estamos aqui para servir o povo de Fortaleza. Eu não posso deixar que a Ponte dos Ingleses vire mais um Acquário”

Na ocasião, ele disse que a decisão ocorreu após "um ano e meio de espera" pela execução do projeto e que, agora, o Governo do Estado informou "indisponibilidade orçamentária" para tocar intervenções.

Vistoria identificou problemas na obra

Legenda: As obras de reconstrução da Ponte dos Ingleses estão paradas há pelo menos cinco anos Foto: Fabiane de Paula

Uma vistoria feita por integrantes da SOP e do Corpo de Bombeiros do Ceará no último dia 18 concluiu que a Ponte dos Ingleses não havia recebido ainda as melhorias necessárias para o avanço das obras de requalificação do espaço.

Segundo o Governo, cabia ao Executivo municipal uma "parte indispensável do projeto, considerada mais tecnicamente complexa e onerosa", que envolvia o tratamento e o reforço na estrutura de concreto da ponte até alcançar um metro abaixo da menor maré. Contudo, imagens feitas pela equipe estadual mostram que a estrutura estaria deteriorada.

"Considerando que todo o reforço da infraestrutura é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Fortaleza e que foi constatada a inconformidade já citada, de que a obra não contemplou a execução de parte indispensável do projeto, considerada mais tecnicamente complexa e onerosa, e que a aplicação do sobrepeso previsto em projeto deve acarretar em colapso da estrutura, considera-se inexequível a execução do projeto que cabe ao Governo do Estado", concluiu o laudo, que data da última sexta-feira (21), menos de uma semana após o anúncio do prefeito José Sarto de que iria assumir a totalidade da obra.

