Sarto e Elmano: 'É uma relação amadurecida que aguenta críticas de lado a lado', diz prefeito

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), reiterou a relação de respeito à gestão que tem com o governador Elmano de Freitas (PT) nesta terça-feira (6). A declaração foi dada em coletiva de imprensa na abertura da 11ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos.

"É uma relação institucional. Nós temos a maturidade de quem já passou pelo Parlamento, ele deputado, eu deputado. Então é uma relação que se preserva institucionalmente. Sou prefeito de todos os fortalezenses e tenho que fazer a gestão para todos os fortalezenses. É uma relação amadurecida que aguenta críticas de lado a lado. É natural que aconteçam (impasses), principalmente em início de gestão, é muita demanda, o governador está se estabelecendo", disse.

Nas últimas semanas, ambos têm afinado o discurso sobre o trato que têm travado desde o pleito do ano passado. Enquanto segue o impasse a nível estadual entre o PT e o PDT, cada um com seus dilemas internos, os gestores reafirmam a relação institucional entre os dois entes, excluindo os fatores políticos desse cenário.

'Meu dever como governador'

O governador Elmano de Freitas afirmou que deve marcar reunião com o prefeito Sarto em agosto, mesmo período previsto para receber outros gestores municipais cearenses. "Em agosto, eu devo ter reunião com todos os prefeitos. Vou me reunir também com o prefeito Sarto, é o meu dever como governador reunir com todos os prefeitos", disse.

Até o momento, o governador tem tido encontros com deputados cearenses para as reuniões, inclusive ressaltou que também deve receber "parlamentares que têm relacionamento com a Prefeitura de Fortaleza, como com outros prefeitos". Ao descrever a relação entre ele e Sarto, ele disse apenas que é "uma relação institucional".

"E, da mesma maneira que entregamos o Minha Casa Minha Vida juntos lá no Zé Walter, vamos saber entregar outras iniciativas que vamos ter aqui na Capital", afirmou.

Seminário de Prefeitos 2023

Neste ano, o tema do encontro é "Inovação e Sustentabilidade: novos caminhos para a gestão" e aborda temas como tecnologia, sustentabilidade e eficiência na gestão pública.Gestores públicos de todos os municípios do Ceará participam do evento.

Em discurso durante o evento, o prefeito Sarto destacou as qualidades de Fortaleza no campo da inovação.

"Recentemente, nós inaguramos aqui em Fortaleza um equipamento chamado InovaFor, exatamente para falar daquilo que o Thiago do BNB (Banco do Nordeste) ressaltou aqui: nas cidades inteligentes, hoje, imperam as soluções mais modernas, econômicas, para problemas históricos. E na sustentabilidade nós, ontem, no Dia Mundial do Meio Ambiente, fizemos a assinatura do investimento de quase R$ 12 milhões para 30 microparques de Fortaleza", lembrou Sarto.

Legenda: Prefeito de Fortaleza, José Sarto, durante discurso no Seminário de Gestores Públicos Foto: Fabiane de Paula

Também ressaltou os ganhos econômicos da capital cearense.

"Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste, é a capital que mais gera emprego do Norte e Nordeste por vários anos, a melhor educação das capitais brasileiras, a cidade que mais empreende. Nesse momento, nós temos 200 obras em andamento na periferia da cidade. Nenhuma obra está parada, temos 196 obras em licitação, e é o que faz de Fortaleza pela braveza, competência, pelo talento do seu povo, pela inovação do seu setor produtivo e pela ambiência de negócios, a Capital que mais gera emprego e que tem a menor taxa de desemprego do Nordeste", declarou.