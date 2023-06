Cid, Ciro, Elmano e Roberto Cláudio: posse do novo presidente do TRE-CE reúne ex-aliados políticos

A posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, na tarde desta sexta-feira (2), reuniu adversários políticos e lideranças rompidas nas eleições do ano passado.

No mesmo evento, os irmãos Cid e Ciro Gomes estiveram em ambientes separados nos bastidores da posse. Ambos não participaram da mesma roda de conversa. Ciro não quis dar entrevista.

Entre os pedetistas, quem prestigiou o evento que oficializa novo comando da Corte eleitoral cearense foi o prefeito de Fortaleza, José Sarto, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o preidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, o deputado federal Mauro Filho e a deputada federal em exercício, Enfermeira Ana Paula.

O presidente da Alece, no entanto, foi embora antes de iniciar a cerimônia de posse. A deputada estadual Juliana Lucena (PT) é quem representou o parlamentar na mesa.

Legenda: Ciro não participou da mesa Foto: Kid Jr.

O encontro na Corte é o primeiro entre pedetistas rompidos desde as eleições do ano passado. O racha permanece, inclusive agora com disputa pela presidência estadual do PDT.

O governador Elmano de Freitas também compareceu ao evento. Ele é adversário político do PDT ligado ao ex-prefeito Roberto Cláudio. O petista tem uma relação fria com o prefeito de Fortaleza, José Sarto, alimentada após troca de farpas públicas no começo deste ano.

Líderes do PL, como o deputado estadual Carmelo Neto e o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, também participam da posse. O evento reuniu vereadores, prefeitos e parlamentares.

O desembargador Raimundo Nonato Silva Santos é quem vai comandar as eleições municipais do ano que vem.

Com informações da repórter Ingrid Campos

