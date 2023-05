Sarto faz 'entrega' de moradias antes da chegada de ministro e do governador: 'sou sempre pontual'

Um ato inusitado marcou o evento de entrega de moradias do módulo V do Residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, em Fortaleza, nesta segunda-feira (29). Prefeito da Capital, José Sarto (PDT) foi o primeiro político a chegar na cerimônia e realizou, sozinho, a "entrega" simbólica das unidades habitacionais para 880 famílias, antes da chegada do ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), e do governador Elmano de Freitas (PT).

Questionado se haveria duas cerimônias distintas, já que Elmano e o ministro também iriam comparecer à entrega das moradias, o prefeito disse que é "pontual".

José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza "Não são momentos diferentes. Eu sou sempre pontual, até me atrasei um pouquinho porque imaginei que eles já estavam chegando, mas eu costumo ser pontual. Não existem momentos diferentes"

Parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, o Residencial Minha Casa Jardim é fruto de uma parceria entre o Governo Federal, Estadual e Prefeitura. Por isso, a entrega das unidades habitacionais faz parte da agenda do prefeito, do governador e do ministro das Cidades, que veio ao Ceará para a cerimônia.

Todavia, nesta segunda, Sarto iniciou o evento sem esperar a chegada dos outros mandatários. Na ocasião, ele agradeceu ao presidente Lula (PT) por retomar o programa.

"É uma política habitacional que eu quero, mais uma vez, registrar o meu agradecimento, pelo povo de Fortaleza, ao Governo Federal, ao presidente Lula, por restabelecer o Minha Casa Minha Vida. Agradecer e parabenizar a todos que hoje estão recebendo as suas chaves. E dizer que a prefeitura está trabalhando com infraestrutura, para garantir Saúde, Educação para a região", destacou o gestor.

Legenda: O palanque ficou dividido entre grupos aliados do governador e do prefeito José Sarto Foto: Igor Cavalcante

Quando Elmano e Jader Filho chegaram, no entanto, Sarto subiu no palanque junto a eles para acompanhar os discursos de entregas. O prefeito foi o primeiro a discursar.

Cenários diferentes

Em 2014, quando a primeira etapa do Residencial Cidade Jardim foi entregue, o cenário era bem diferente. O então prefeito Roberto Cláudio (PDT) dividiu palanque com o então governador Cid Gomes (PDT) para oficialização do ato simbólico de entrega da chaves às famílias contempladas. Na ocasião, 513 apartamentos foram entregue.

Legenda: O ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-governador Cid Gomes, em fevereiro de 2014, na entrega da primeira etapa do Conjunto Residencial Cidade Jardim Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

À época, todavia, Cid e Roberto integravam o mesmo grupo político. Atualmente, o cenário é diferente para Sarto e Elmano. Ex-aliados, ambos compõem grupos políticos diferentes depois do racha de parte do PDT com o PT no Ceará, nas eleições de 2022.