Sarto alega síndrome gripal e não comparecerá a evento com Lula em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), não estará presente na visita do presidente Lula (PT) a Fortaleza, nesta sexta-feira (12). Pelas redes sociais, o prefeito agradeceu o convite para participar do lançamento do programa Escolas de Tempo Integral, mas disse que não poderá comparecer "em virtude do agravamento de uma síndrome gripal".

Aliado de Ciro Gomes (PDT) e de Roberto Cláudio (PDT), lideranças pedetistas que têm divergências com o PT nacional e localmente, Sarto se disse feliz "por ver essa mobilização nacional hoje em Fortaleza, por ser a educação um tema tão sensível e tão caro a todos nós".

Na noite da quinta-feira (11), o prefeito esteve em evento de entrega de uma praça no bairro Cocó e fez fotos com apoiadores. A prefeitura havia anunciado também agenda do prefeito no mesmo horário da visita de Lula, nesta sexta, para dar posse a agentes de cidadania e controle social. O prefeito, no entanto, não está no local.

Ele ressaltou ainda contar com o apoio dos demais entes para avançar a educação na Capital. "Não poderei comparecer ao evento de lançamento do programa Escolas de Tempo Integral, nesta manhã, em virtude do agravamento de uma síndrome gripal. Agradeço cordialmente o convite, desejo sucesso à iniciativa e reitero que conto com o apoio e articulação dos entes estaduais e federais para a educação de Fortaleza avançar ainda mais, transformando as vidas de nossas crianças e adolescentes", disse.