Sarto anuncia que Prefeitura vai assumir obra de reconstrução da Ponte dos Ingleses

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou, nesta quarta-feira (26), que a Prefeitura vai assumir as obras de reconstrução da Ponte dos Ingleses, fechada há cinco anos. A declaração foi dada pelo gestor durante uma vistoria de rotina às intervenções de requalificação na Praia de Iracema.

O Executivo municipal argumenta que a decisão se deu após "um ano e meio de espera" pela execução do projeto por parte do Governo do Estado, que, agora, "alegou a indisponibilidade orçamentária" para tocar as intervenções.

Dessa forma, a Prefeitura disse que encaminhou à Secretaria do Turismo (Setur), à Superintendência de Obras Públicas (SOP) e ao Ministério Público do Ceará (MPCE) ofício para informar que o Município será responsável por executar "de forma integral" as obras de urbanização da Ponte dos Ingleses, "bem como a sua posterior gestão e manutenção".

José Sarto Prefeito de Fortaleza Eu não poderia deixar, jamais, que um ícone, um marco, que o registro da cidade de Fortaleza, que marcou e marca gerações que por aqui passam e passarão, a Ponte dos Ingleses, ficasse abandonada dentro desse projeto da nova Praia de Iracema. Resolvemos assumir, Élcio [Batista, vice-prefeito] e eu. Vamos fazer a Ponte dos Ingleses na altura, na qualidade, na estética que a nova Praia de Iracema exige".

O prefeito também acrescentou que "o povo de Fortaleza ficaria extremamente abandonado se a gente [Prefeitura] não se responsabilizasse por isso" e concluiu fazendo referência a outra obra parada há mais de uma década na Cidade: "Não posso deixar que a Ponte dos Ingleses vire mais um Acquário".

Obras na Ponte dos Ingleses

De acordo com a Prefeitura, o projeto de requalificação da Ponte dos Ingleses inclui obras de urbanização e restauro da estrutura em duas etapas: construção do piso e guarda-corpo e construção de quiosques.

O Diário do Nordeste publicou uma reportagem sobre o andamento da reforma da ponte em fevereiro deste ano. À época, foi dito pelo Governo do Estado que a obra estava parada devido a um descumprimento contratual e foi prometido que as intervenções voltariam naquele mesmo mês, mas ainda sem prazo para a entrega do equipamento à Cidade.

Centenária, a Ponte dos Ingleses ficou pelo menos 60 anos sem manutenção.

