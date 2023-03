Elmano rebate Sarto sobre aumento das passagens de Fortaleza e subsídios do Governo do Ceará

O Governador Elmano de Freitas (PT) se manifestou na noite desta terça-feira (7) sobre o reajuste de 15% das passagens de ônibus em Fortaleza e rebateu a declaração do prefeito José Sarto (PDT) sobre os subsídios do Governo do Ceará.

Sarto, em publicação nas redes sociais, disse que a prefeitura não recebeu o subsídio de R$ 3 milhões do Governo do Ceará neste ano. "Chegamos em março de 2023 e, até agora, esse recurso do Estado não chegou", disse.

Em manifestação, no Twitter, Elmano disse que a gestão estadual ajuda a manter o transporte público da capital por meio da redução em 66% na base de cálculo do ICMS do Diesel, em cerca de R$ 30 milhões por ano.

Segundo Elmano, o governo deu um apoio financeiro extra para o município em 2021, pelo fato do então prefeito alegar dificuldades financeiras naquele momento.

"Lamento que o prefeito não fale exatamente toda a verdade dos fatos", disse o governador. Ele lembrou ainda de sua promessa de campanha de garantir gratuidade no transporte da Região Metropolitana de Fortaleza.

Aumento das passagens

O valor da passagem de ônibus inteira aumentará de R$ 3,90 para R$ 4,50. Em contrapartida, a meia, que atualmente é R$ 1,80, vai cair para R$ 1,50.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os novos valores entrarão em vigor 10 dias depois da publicação da medida no Diário Oficial do Município (DOM).

O prefeito José Sarto afirmou que o Sindiônibus havia reivindicado ajuste da tarifa inteira para R$ 5,40, o que foi negociado pela gestão municipal, chegando ao valor de R$ 4,50 e redução da meia.

Ele informou que enviou Projeto de Lei para a Câmara Municipal ampliando o subsídio da Prefeitura para até R$ 90 milhões por ano.

Veja os novos valores da passagem em Fortaleza: