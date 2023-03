'Estou visitando todos que abram a porta', diz prefeito Sarto após fotos com adversários políticos

O prefeito José Sarto (PDT) disse, nessa segunda-feira (6), que irá, durante as articulações políticas para atrair recursos para Fortaleza, "visitar todos deputados e senadores que abrirem as portas". A fala ocorre dias após críticas ao gestor, inclusive de aliados, por ter publicado foto ao lado de antigos adversários políticos, como o senador Eduardo Girão (Novo).

No início de fevereiro, Sarto esteve em Brasília e encontrou diversas lideranças cearenses. Entre aliados e adversários políticos, o gestor fotografou e gravou vídeos com pessoas do PL, PSD e PT, por exemplo.

"O meu partido é Fortaleza. Ninguém constrói nada querendo derrubar o muro alheio, a gente constrói fazendo uma ponte", disse o gestor na presença de aliados. Ele participou de uma solenidade para assinatura de ordem de serviço de ampliação da Clínica Animal Fortaleza no bairro Passaré.

"Estou visitando a todos os deputados e senadores que abram a porta. Estou representando o seu interesse. E se eu ficar com raiva e não for visitar o deputado A, B ou C, ele vai dizer que nunca me deu, porque eu nunca pedi", completou.

A visita, no entanto, rendeu críticas de políticos do próprio PDT. O vereador Júlio Brizzi, por exemplo, usou o tempo de fala na Câmara Municipal de Fortaleza para tratar do assunto.

Ele criticou a aproximação, a foto postada e a postura do senador durante a pandemia de Covid-19, ao defender tratamento precoce para a doença.

Em Brasília, Sarto ainda encontrou com a deputada federal Fernanda Pessoa (União), a senadora Augusta Brito (PT) e com o coordenador da bancada cearense, deputado federal Júnior Mano (PL). Todos estiveram em palanques opostos ao pedetista na campanha de outubro do ano passado. Na viagem, o prefeito também procurou o senador Cid Gomes (PDT), mas ele já tinha retornado ao Ceará.

