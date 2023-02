Em ano pré-eleitoral, prefeito Sarto dialoga com aliados e afaga oposicionistas em Brasília

O prefeito José Sarto (PDT) viajou a Brasília nessa quinta-feira (2) e encontrou diversas lideranças cearenses. Entre aliados e adversários políticos, o gestor fotografou e gravou vídeos com parlamentares. Nos registros, lideranças do PL, PSD, PT e Podemos.

“Temos trabalhado fortemente para fazer de Fortaleza um lugar cada vez melhor para se viver. E, para seguirmos investindo e avançando, buscaremos o apoio e as parcerias necessárias”, disse o prefeito.

Leia mais PontoPoder Com saída de vereadores eleitos deputados, Câmara de Fortaleza tem nova dança das cadeiras

Entre as agendas, Sarto encontrou o senador Eduardo Girão (Podemos), que é seu adversário político e principal aliado de Capitão Wagner (União) no Ceará. "Podemos ser adversários, mas jamais inimigos", disse o parlamentar tranquilizando o prefeito.

"Vim aqui ponderar as dores de Fortaleza para que ele como senador influente da República nos ajude a fazer a gestão de Fortaleza", disse Sarto.

Eduardo Girão (Podemos) Senador da República Agradeço a visita e troca de ideias com vocês sobre as demandas dos irmãos e irmãs fortalezenses. Nosso gabinete do Ceará no Senado Federal continua à disposição para servir à nossa Capital Fortaleza. É nosso dever, independente de eventuais divergências políticas. Contem conosco

O prefeito de Fortaleza também se reuniu com a deputada federal Fernanda Pessoa (União), a senadora Augusta Brito (PT) e com o coordenador da bancada cearense, deputado federal Júnior Mano (PL). Todos eles estiveram em palanques opostos ao pedetista na campanha de outubro do ano passado.

Projetos

Sarto pediu apoio aos parlamentares para a implementação de projetos em áreas prioritárias como saúde, educação e assistência social.

Na quinta-feira, o gestor encontrou a bancada do PSD do Ceará na Câmara dos Deputados, além de lideranças pedetistas.

Legenda: Prefeito fez reunião com lideranças do PSD do Ceará em Brasília Foto: Divulgação/Twitter

Integram a comitiva do prefeito, o vice-prefeito Élcio Batista, o secretário de Governo, Renato Lima, o chefe de Gabinete, Renato Borges, e a secretária de Finanças (Sefin), Flávia Teixeira.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil