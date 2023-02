Com saída de vereadores eleitos deputados, Câmara de Fortaleza tem nova dança das cadeiras

Quatro novos vereadores tomaram posse na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quinta-feira (2). Antes atuando como suplentes e já tendo assumido o mandato de maneira temporária, agora os parlamentares se tornam efetivos, após a ida dos colegas do colega de chapa para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Apesar da cerimônia e dos discuros de possem terem ocorrido nesta quinta, a assinatura formal ocorreu ainda na quarta-feira (1º), mesmo dia em que o prefeito José Sarto (PDT) leu a mensagem do Executivo, marcando a abertura dos trabalhos legislativos em 2023.

Agora são vereadores efetivos Carlos Mesquita (PDT), que também é líder do Governo na Casa, Pedro Matos (PL), Dr. Vicente (PT) e Veríssimo Freitas (Republicanos). Eles entram nas vagas de Antônio Henrique (PDT), Sargento Reginauro (União Brasil), Larissa Gaspar (PT) e Carmelo Neto (PL), respectivamente.

Todos os vereadores eleitos deputados enviaram à Câmara o comunicado informando a renúncia do mandato. As corrêspondências foram lidas em Plenário também nesta quinta-feira. Os novos deputados tomaram posse na Alece nesta quarta-feira (1º).

Legenda: Vereadores Carlos Mesquita, Veríssimo Freitas, Dr. Vicente e Pedro Matos Foto: Érika Fonseca

Discursos e posicionamentos

Líder do Governo na Casa, Carlos Mesquita (PDT) fez um discurso de união entre base e oposição nesta quinta-feira. Estavam presentes familiares do vereador. Ele também cobrou mais divulgação das ações da Prefeitura e criticou a pouca comunicação do Governo sobre o cumprimento das promessas do prefeito.

Pedro Matos (PL) afirmou que o mandato será voltado para desenvolver e fomentar ações de empreendedorismo. Ele também disse que tramita na Casa um projeto de sua autoria que implementa educação empreendedora nas escolas da Rede Municipal.

Veríssimo Freitas (Republicanos) afirmou que defenderá pautas ligadas à cultura. Ele tem representatividade no bairro Vila Velha e Barra do Ceará. Ele agradeceu a presença de amigos e familiares no Plenário.

O vereador Dr. Vicente (PT), que é médico, defendeu melhorias na oferta de serviços de Saúde da Capital. "Eu vou estar aqui trabalhando para que saúde pública do povo de Fortaleza melhore mais ainda. Sabemos que a deficiência é muito grande", frisou.