Quais as prioridades da Câmara de Fortaleza para 2023, segundo vereadores

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) retorna aos trabalhos legislativos nesta quinta-feira (2), após um período especial de trabalho em janeiro, convocado para viabilizar a aprovação das isenções da taxa do lixo na Capital. Agora, as demais mensagens do Executivo e projetos de lei dos vereadores passarão a ser debatidos e votados na Casa ao longo do ano.

A sessão solene com a presença e o discurso do prefeito José Sarto (PDT) ocorreu nessa quarta-feira (1°). A solenidade marcou a abertura do ano legislativo, e não contou como uma sessão ordinária com apreciação de pautas.

Vereadores de base e oposição ao prefeito foram ouvidos pelo Diário do Nordeste e falaram sobre quais devem ser as prioridades da CMFor este ano.

Assuntos como Plano Diretor, reajuste salarial, fiscalização de equipamentos de Saúde e questões ambientais devem permear a discussão durante o ano.

Os vereadores da atual legislatura foram eleitos em 2020 e, portanto, têm mais dois anos de mandato. Nos bastidores, parlamentares reconhecem que as ações, projetos e discursos a partir de agora devem refletir no desempenho das urnas em 2024.

O que dizem os vereadores

Se apresentando como “independente”, o vereador Danilo Lopes (Avante) afirma que sua prioridade é a fiscalização dos equipamentos de Saúde na Capital. “Está bem adiantado. A gente vai verificar a situação dos CAPS, lutar pela melhoria da saúde mental e bucal”, afirmou.

O parlamentar destacou também que pretende apresentar projetos em defesa do patrimônio histórico da cidade. “Daqui há três anos Fortaleza vai comemorar 300 anos. A cidade tem que começar a se planejar para essa comemoração”, justificou.

Uma das representantes da oposição à esquerda, pelo Psol, a co-vereadora do mandato coletivo Nossa Cara, Louise Santana, diz que os esforços serão para a construção do Plano Diretor.

“Vamos estar também acompanhando a pauta de cultura e lutando para que haja a inserção dos coletivos, dos sujeitos culturais, dos corpos dissidentes”, afirmou.

Do mesmo partido e também na oposição, o vereador Gabriel Aguiar elencou três eixos que pretende priorizar no seu mandato. Um deles é também sobre o Plano Diretor e a necessidade da participação efetiva da população.

Além disso, o parlamentar elencou a necessidade de proteger os trabalhadores do litoral da Capital e a defesa das unidades de conservação.

Também fazendo oposição ao prefeito José Sarto, Guilherme Sampaio (PT) destaca como prioridade a garantia do reajuste do piso salarial dos professores e “a continuação na luta contra a taxa do lixo”.

“Além disso, temos um debate estratégico para a cidade , que já está bastante atrasado: a revisão do plano diretor. Espero, ainda, colaborar com a interlocução dos Governo Elmano e Lula na região metropolitana”, completa.

Expectativas na base

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e base do governo, Lúcio Bruno (PDT) afirma que o mandato estará focado em criar a Frente Parlamentar de Habitação, de Interesse Social, Melhoria Habitacional e Regularização Fundiária.

"Também estou sendo muito procurado no gabinete para reclamações sobre a prestação de serviços de empresas como Enel, Cagece e também prestação de serviços de internet”, completou.

O professor Enilson (Cidadania) afirma que a prioridade é “lutar por infraestrutura na periferia”, com foco nas regionais 5 e 10.

Do PDT, Júlio Brizzi elencou como prioridade “continuar propondo matérias em esporte, cultura e juventude. Tentando ampliar projetos. O parlamentar é presidente da comissão de Esporte e Juventude.

Para o vereador Didi Mangueira (PDT), vice-líder do governo, um dos seus esforços será a ampliação das escolas de tempo integral no bairro Bom Jardim, onde tem base eleitoral.