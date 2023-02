Sob gritos de 'fora, Sarto', prefeito de Fortaleza volta a defender proposta a professores na Câmara

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em coletiva de imprensa na Câmara de Fortaleza, nesta quarta-feira (1º), voltou a defender a proposta de igualar os salários dos professores de Fortaleza ao piso apontado pelo Ministério da Educação, de cerca de R$ 4.420,55. Durante a entrevista, é possível ouvir os gritos de protestos do lado de fora da Câmara.

Como o aumento não apresenta o reajuste de 14,9%, a categoria rejeitou a proposta na terça-feira (31) e manteve paralisação iniciada na última semana. Hoje, servidores estão em protesto em frente à sede do Legislativo.

Ao ser questionado sobre o protesto, o prefeito disse que garantiria o piso, mas não poderia "comprometer o orçamento da Prefeitura". "Nenhum professor de Fortaleza, de nível médio, vai receber menos do que foi estabelecido pelo Ministério da Educação, que é de R$ 4.420,55. O piso está garantido", disse Sarto.

Durante a fala do prefeito na Câmara, apesar de estar na parte interna da Casa, foi possível ouvir os gritos de "fora, Sarto" de manifestantes do lado de fora do prédio.

"Temos uma responsabilidade enorme com essa população (de estudantes e pais de alunos). Compreendo que a categoria reivindique, lute, mas eu ponderei que voltem às suas atividades de aula para que a gente possa continuar a negociação", acrescentou o prefeito.