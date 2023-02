Sarto garante que Prefeitura pagará o piso dos professores e faz apelo por fim da paralisação

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), está garantindo que a Prefeitura de Fortaleza dará o reajuste salarial que contemple o valor estabelecido no piso nacional da Categoria, conforme anúncio recente do Ministério da Educação. Os profissionais estão em paralisação das atividades, o que dificulta o reinício das aulas neste início de ano.

“Nenhum professor de Fortaleza terá o vencimento-base menor do que o piso de R$ 4.420,55 estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC)”, diz o prefeito após o encontro com representantes da Categoria.

O gestor faz ainda um apelo para que a categoria encerre a paralisação e retomem os trabalhos para o início das atividades no ano letivo da rede municipal.

O impasse entre as partes está em relação ao percentual de reajuste, que seria de 14,95%, porém em cima do valor do piso, não do valor que o profissional recebe atualmente.

A Prefeitura garante que os demais itens da pauta de reivindicações continuam em discussão entre as partes, desde que haja o fim da paralisação.

A categoria, por meio dos sindicatos, decidiu, em assembleia, paralisar as atividades na semana passada até que a Prefeitura conceda o reajuste do piso nacional.

A pauta de reivindicações da categoria, entretanto, tem outros itens como:

Reajuste não implantado em 2017

Carteira assinada para professores substitutos

Revogação da alíquota previdenciária de 14% aplicada a aposentados

Revisão da reforma da previdência de Fortaleza

