Em discurso na Câmara Municipal, Sarto faz balanço da gestão e aponta entregas até 2024

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), lembrou conquistas do seu mandato e fez projeções até 2024 em discurso na Câmara Municipal, nesta quarta (1º). Na ocasião, a Casa realizou a abertura dos trabalhos legislativos de 2023, com protesto de servidores municipais do lado de fora do prédio.

Sarto chega à metade da sua gestão com 64% das metas realizadas, segundo ele. Contudo, enquanto discursava na Câmara, o prefeito lidava com gritos de protesto, do lado de fora, pelo reajuste salarial dos professores - um dos desafios de diálogo da gestão no momento.

Servidores lotaram a área externa na Câmara em protesto pela recomposição de 14,9% anunciada pelo Ministério da Educação, entre outras pautas.

Por isso, a educação ganhou importante espaço no discurso do gestor: lembrou a entrega de 23 Centros de Educação Infantil (CEI) e de sete novas escolas (cinco de tempo integral e duas de tempo parcial). "São raros os dias em que eu não me encontre com a secretária (municipal de Educação) Dalila para vistoriar, inaugurar ou assinar a ordem de serviço de uma nova escola", afirmou.

De acordo com Sarto, há outras sete escolas em construção. Além disso, ele espera entregar, até o fim da gestão, 50 novos CEIs ao todo (11 estão em construção e 16 em processo de licitação).

O gestor também citou conquistas em áreas como turismo, obras públicas, esporte, juventude, saúde e geração de emprego e renda. Sobre o primeiro ponto, ele destacou que, dos mais de 1,5 milhão de pessoas que passaram pelo Aterro da Praia de Iracema no Réveillon, uma festa de dois dias com vários artistas, cerca de 75% eram turistas.

Ele detalhou, ainda, questões de infraestrutura. "Hoje, temos 200 obras em andamento, que serão concluídas em 2023, e mais 120 que ainda iniciaremos. Vejam: 97% delas estão nas áreas mais vulneráveis da cidade", disse. Essas obras envolvem diversos setores, como mobilidade e saúde.

Saúde

Médico de formação, José Sarto afirmou que a saúde é uma das prioridades do seu mandato. Ele comparou a rede hospitalar de Fortaleza, com 11 unidades municipais, com a de Salvador e Recife, com uma unidade municipal cada.

Lembrou, também, os investimentos no Instituto Dr. José Frota (IJF), a reforma de sete postos de saúde, a entrega do novo Gonzaguinha do José Walter, o início das obras de reforma do Gonzaguinha da Messejana, entre outras obras.

Sem detalhar ações, o prefeito disse que pretende fortalecer o atendimento na Capital, sobretudo na atenção básica.

Trabalho

Para a geração de emprego e renda, tema sensível no Brasil nos últimos anos, Sarto citou os programas da Prefeitura de captação e abertura de crédito para micro e pequenos empreendedores, como o Nossas Guerreiras e o Fortaleza Capacita.

Nessa mesma linha, em tangência à área de Juventude, Sarto prometeu que construirá o Cuca do Vicente Pizón, equipamente que oferta cursos, esportes e lazer para a população.

O programa Juventude Digital, um dos mais exitosos da gestão, deve formar 40 mil jovens no setor de Tecnologia da Informação até 2024, anunciou o prefeito.