Gabriella Aguiar assume Prefeitura de Fortaleza durante agenda oficial de Evandro Leitão no Exterior

A vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), assumiu de forma interina o comando da Prefeitura de Fortaleza, nesta segunda-feira (24), devido à agenda oficial do prefeito Evandro Leitão (PT) no Exterior, desde o final da semana passada.

O ato de transmissão de cargo ocorreu no Paço Municipal, conforme publicado pela própria prefeita interina nas redes sociais, nesta tarde. A política deve ocupar o cargo de forma provisória até o retorno do petista.

“Com muita alegria e responsabilidade, assumi pela primeira vez a Prefeitura de Fortaleza! É um privilégio poder contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade enquanto o prefeito Evandro Leitão cumpre compromissos internacionais. Juntos, seguiremos trabalhando por um futuro melhor para todos” Gabriella Aguiar (PSD) Prefeita interina de Fortaleza

Veja também PontoPoder 'Entre um policial ser vítima e bandidos tombarem, que eles levem sempre a pior', diz governador do Ceará PontoPoder Deputada Larissa Gaspar passa por cirurgia de nódulo na mama e alerta para importância de exames periódicos

Titular da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), a vice-prefeita não assumiu o comando da Capital antes porque estava em Paris, na França, desde a última terça-feira (18). Ela representou o prefeito no evento da Conferência de Parcerias para Cidades Saudáveis (Partnership for Healthy Cities Summit in Paris), a convite da Bloomberg Philantrophies e da Vital Strategies.

Durante o período de ausência de Evandro e Gabriella, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto, esteve à frente da Prefeitura de Fortaleza até o domingo (23), data do retorno da prefeita interina à Capital. Em paralelo, o comando da Casa do Legislativo ficou a cargo do vereador Adail Júnior, 1º vice-presidente da CMFor.

AGENDA NO EXTERIOR

Evandro Leitão viajou, em 21 de março, para os Emirados Árabes Unidos. Em Abu Dhabi, Evandro já esteve reunido com a Embaixada do Brasil na nação do Oriente Médio e com a representante do Ministério das Relações Exteriores do país, Alsaghira Wabran Hamad Al Ahbabi, conforme informações do Paço Municipal.

Após outras agendas na região, o prefeito deve embarcar para Estocolmo, na Suécia, onde participa de encontros com a prefeita da cidade e com o presidente do Conselho Municipal. O político também visitará usinas de produção de biogás a partir de resíduos sólidos, entre outros compromissos institucionais.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil