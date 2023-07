Ponte dos Ingleses: Prefeitura diz que estrutura é segura, prepara laudo e garante conclusão de obra

O secretário de Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, garantiu que a Prefeitura concluirá um laudo sobre a estrutura da Ponte dos Ingleses – alvo de embate com o Governo do Estado – até a próxima semana. A declaração foi dada ao Diário do Nordeste nesta sexta-feira (28).

Segundo o gestor, já foi contratada uma empresa especializada para esse fim. “A gente quer fazer um laudo bastante detalhado para que não restem dúvidas”, descreveu.

É esse documento mencionado pelo líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri. De acordo com o parlamentar, o envio da perícia da Prefeitura à instância estadual está pendente. A gestão municipal, no entanto, vai disponibilizar o laudo para acesso geral da população.

O Município também aguarda o envio do projeto de urbanização que seria executado via Secretaria de Turismo (Setor) e Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Após o prefeito José Sarto (PDT) anunciar, na quarta-feira (26), que assumiria a responsabilidade integral pelas obras de reconstrução da Ponte dos Ingleses, a gestão Elmano de Freitas rebateu.

“Nós fizemos um laudo de restauro da estrutura da ponte — parte que a Prefeitura ficou com a responsabilidade de realizar, que é a garantia da estrutura para ela suportar a obra em cima. E o laudo que temos é que ela não suporta”, disse o governador.

Ao Diário do Nordeste, Samuel Dias lançou dúvidas sobre esse relatório e garantiu que a estrutura entregue em janeiro de 2022 é segura.

“O ruim desse laudo técnico é que ele passa a criar uma falsa verdade, ou melhor, uma ‘fake news’ mesmo de que a ponte tem um problema técnico. Ela não tem problema técnico na sua execução. Nós vamos responder ao laudo exatamente para deixar a população tranquila com relação a isso e com toda transparência”, disse.

Ele critica trechos que afirmam a supressão de um pilar, o que não teria ocorrido, foi suprimido um pilar, o que não ocorreu.

“(O relatório) diz que os pilares estão envolvidos com uma manta de impermeabilização, mas ninguém impermeabiliza um pilar que está dentro d’água, não faz sentido, não vai funcionar. O que ele classifica como manta de impermeabilização é, na verdade, um elemento estrutural que é um encamisamento de fibra de carbono”, explica.

Planejamento

O secretário conta que a Prefeitura iniciou o planejamento para tomar a responsabilidade integral pela obra após reunião com o Ministério Público do Ceará (MPCE), em junho.

A ata do encontro mostra que, após a Prefeitura entregar a primeira etapa, a construtora contratada pelo Estado para dar seguimento aos trabalhos desistiu da empreitada e atrasou o planejamento.

“Desta feita, com o passar dos anos e das gestões, a SOP não conseguiu mais ter disponibilidade orçamentária para realizar a obra”, diz o documento do MPCE.

Em certo momento, levantou-se a questão do tombamento do equipamento, o que originou uma nova discussão sobre de quem seria responsabilidade pela manutenção do bem. Com a dúvida sobre a real necessidade de se levar adiante um acordo de cooperação entre Estado e Prefeitura, o Município decidiu, posteriormente, responder pela obra.

As obras serão executadas com uma parte do financiamento destinado à requalificação da Praia de Iracema. Ainda não há recursos definidos, mas se estima um volume em torno dos R$ 8 milhões.

“Preciso ainda do projeto do Governo do Estado para poder atualizar os custos do projeto, da forma como ele foi concebido, para a gente poder fechar o valor exato”, ponderou.

