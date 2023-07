Elmano sobre Ponte dos Ingleses: ‘não estou querendo fazer batalha política em torno disso’

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), voltou a alertar que a obra realizada pela Prefeitura de Fortaleza na Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, não irá suportar as intervenções previstas para o local. Desta vez, o petista fez ponderações de que pretende que o impasse seja resolvido por técnicos, não por uma eventual “batalha política” entre ele e o prefeito José Sarto (PDT).

No entanto, desde quarta-feira (26), os dois mandatários têm travado uma disputa em torno dos rumos que a obra deve tomar. Inicialmente, as ações no ponto turístico da Capital foram estabelecidas por um acordo em que o Município faria a restauração da estrutura e o Estado assumiria a urbanização.

O impasse surgiu porque o comandante da Prefeitura alega que Elmano não realizou sua parte da obra no local e o Município irá assumir a continuidade dos trabalhos. Já o comandante do Estado diz que foi o prefeito é que não cumpriu o acordo e entregou sua parte da obra sem um reforço na estrutura.

Risco de afundar

“Eu não vou colocar um peso sobre uma ponte que pode não suportar. Eu não sou engenheiro, que eu saiba, o prefeito é médico, eu sou advogado, quem tem que nos dizer se suporta ou não são os nossos engenheiros, os meus dizendo que não, os dele estão dizendo que sim, então nós temos que ter segurança para avançar na obra”, disse Elmano nesta sexta-feira (28), durante reunião do secretariado.

O governador reforçou que enviou à Prefeitura um ofício apontando as ressalvas feitas por engenheiros do Estado sobre o processo de requalificação da Ponte dos Ingleses.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará “Eu não estou querendo fazer uma batalha política em torno disso, estou querendo que os técnicos deem segurança. Pode ou não pode colocar um peso sobre a ponte?”

Elmano ainda ressaltou que assim que a obra “tiver segurança” o Governo do Ceará “estará absolutamente pronto para realizá-la”.

