CPI das Bets analisa convocação de Gusttavo Lima e ouve CEO da Bet Nacional e dono da Sportingbet

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Senado Federal que investiga as apostas on-line, também conhecida como "CPI das Bets", deve votar, na sessão desta terça-feira (26), prevista para iniciar às 11h, requerimentos de convocação do cantor Gusttavo Lima.

Os parlamentares ainda devem ouvir os depoimentos do CEO da Bet Nacional, João Studart, e do dono da Sportingbet, Marcus da Silva, além de delegados que investigam esquemas de lavagem de dinheiro relacionados à casa de apostas.

A pauta do dia possui 29 solicitações para serem analisadas pelos senadores, entre elas há um convite ao youtuber Felipe Neto. A sugestão de convocar o criador de conteúdo visa colher informações sobre como funciona a contratação e as recompensas feitas pelas empresas de apostas virtuais a influenciadores.

ACOMPANHE A SESSÃO AO VIVO

Relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) propõe ouvir Gusttavo Lima como testemunha para explicar o envolvimento dele em propaganda de apostas virtuais e possíveis recebimentos irregulares. Em setembro deste ano, o cantor chegou a ter pedido de prisão decretado pela Justiça de Pernambuco, no âmbito da operação Integration, mesma que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra. O caso do artista teve o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público do estado.

O requerimento da comissão relacionado ao sertanejo é de convocação, ou seja, de comparecimento obrigatório para depor. A autora do requerimento também solicita informações fiscais sigilosas de relatórios elaborados pelo órgão federal que combate lavagem de dinheiro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), referentes a Gusttavo Lima e duas das empresas do sertanejo.

Veja também PontoPoder O que diz a PEC do Aborto que deve ser votada nesta terça-feira (26) na CCJ da Câmara PontoPoder ‘Não se dá golpe com um general da reserva e meia dúzia de oficiais', diz Bolsonaro sobre inquérito PontoPoder CPI das bets convocará Wesley Safadão, Tirulipa, Jojo Todynho, Viih Tube e Deolane; veja lista

O secretário Nacional de Apostas Esportivas do Ministério do Esporte, Giovanni Rocco Neto, também pode ser convocado, conforme pedido do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que é o vice-presidente da CPI das Bets.

Depoimentos de CEO e de dono de bets

Na segunda parte da sessão, a CPI ouve o proprietário do site brasileiro de apostas Sportingbet, Marcus da Silva, investigado pelos senadores. O mesmo ocorre com o CEO da Bet Nacional, João Studart. A comissão espera colher informações sobre o funcionamento das empresas e da conformidade com a legislação. Ambos foram convocados.

Ainda serão ouvidos os delegados Erick Salum, do Distrito Federal, e Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Sousa, de Pernambuco. Eles atuam em operações envolvendo bets, sendo que Sousa coordena a Integration, que levantou as suspeitas envolvendo Gusttavo Lima.

Além do convite ao youtuber Felipe Neto, a reunião analisa outros 22 requerimentos do tipo. Na lista estão representantes das empresas de aposta UpBet, Multibet e da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), além da empresa de pagamentos Pix2Pay. O CEO da Pixbet, Ernildo Júnior Farias, também pode ser chamado, mas como testemunha e sob convocação.