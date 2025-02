Reajuste do piso salarial de professores da rede estadual do Ceará começa a tramitar na Alece

Foi recebido, nesta quarta-feira (19), pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o projeto de lei que reestrutura o sistema remuneratório dos profissionais de nível superior do magistério da educação básica lotados na rede estadual. A proposição, de autoria do Executivo estadual, estabelece um reajuste de 6,27% para a categoria, retroativo a janeiro.

Ao que prevê a proposta, o piso dos professores graduados e contratados pela Secretaria de Educação (Seduc) para jornada de trabalho de 40 horas semanais passará a ser de RS 4.961,73. O vencimento em questão, adiciona a redação do projeto, sempre será proporcional à efetiva jornada de trabalho.

Veja também PontoPoder Oposição discute rumos na Alece em reunião sem André Fernandes, Roberto Cláudio e Capitão Wagner PontoPoder Datas comemorativas, proteção animal e saúde são os focos dos projetos apresentados na CMFor em 2025

O novo parâmetro remuneratório considera o percentual de reajuste estipulado pelo Ministério da Educação (MEC) no mês passado. Ao que divulgou o Governo do Ceará, a medida poderá beneficiar a carreira de 62 mil educadores cearenses — sejam eles ativos, inativos, efetivos ou temporários.

As aposentadorias dos profissionais de nível superior do magistério da educação básica e pensões decorrentes de mortes de membros da classe devem considerar o que está disposto no projeto protocolado pela administração estadual.

Conforme a mensagem que acompanha a matéria, assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT), o aumento salarial vem para somar com a valorização dos professores e outras medidas tomadas pelo Estado no âmbito da educação pública, a exemplo da ampliação de investimentos e melhorias na área.

“Trata-se de ganho que repercutirá em toda carreira dos professores, não somente daqueles cuja remuneração encontre-se abaixo do novo piso definido para o magistério nacional”, define um trecho do documento enviado ao Legislativo estadual.

A matéria estipula que a tabela de vencimentos, de acordo com os níveis, deverá ser a seguinte:

Nível C — R$ 4.961,73

Nível D — R$ 5.209,81

Nível E — R$ 5.470,30

Nível F — R$ 5.743,82

Nível G — R$ 6.031,01

Nível H — R$ 6.332,56

Nível I — R$ 6.649,19

Nível J — R$ 6.981,65

Nível K — R$ 7.330,73

Nível L — R$ 7.697,26

Nível M — R$ 8.082,13

Nível N — R$ 8.486,23

Nível O — R$ 8.910,55

Nível P — R$ 9.356,07

Nível Q — R$ 9.823,88

Nível R — R$ 10.315,07

Nível S — R$ 10.830,82

Nível T — R$ 11.372,36

Nível U — R$ 11.940,98

Nível V — R$ 12.538,03

Graças à aprovação de um requerimento pelo Plenário 13 de Maio, na sessão ordinária desta quarta, o reajuste passou a tramitar na Casa Legislativa em regime de urgência.