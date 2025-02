Oposição discute rumos na Alece em reunião sem André Fernandes, Roberto Cláudio e Capitão Wagner

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) realizou, nesta terça-feira (18), a sua primeira rodada de reuniões semanais para afinar a estratégia na Casa e nas urnas. Apesar da expectativa de contar com algumas lideranças do bloco nesse encontro, as discussões seguiram sem a presença de nomes como o deputado federal André Fernandes (PL), o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o ex-deputado Capitão Wagner (União). Eles representam os três partidos que compõem o grupo adversário à base petista na Casa.

Por outro lado, os deputados estaduais Queiroz Filho (PDT), Lucinildo Frota (PDT), Dra. Silvana (PL), Cláudio Pinho (PDT), Felipe Mota (União), Antônio Henrique (PDT) e Sargento Reginauro (União) marcaram presença.

"O café é da bancada e eu já até coloquei que esporadicamente virá algum convidado. Nós chegamos à conclusão de que, neste momento, talvez não seja bom essas visitas, podem causar algum ciúme. Em política, tudo é cedo ainda, mas o mais importante é que está na consciência dos parlamentares a questão da unidade", diz Cláudio Pinho (PDT).

Com um café da manhã "itinerante" pelos gabinetes da oposição da Alece, a ideia é que, com certa frequência, os deputados recebam convidados de prefeituras ou outras casas legislativas nos encontros.

Para o início das atividades, havia certeza da ausência de André Fernandes, que estaria em Brasília nesta terça-feira para a sua rotina no Congresso Nacional, e de Roberto Cláudio, que não conseguiu conciliar a agenda, mas garantiu presença em outras ocasiões. Já a presença de Wagner ainda estava pendente de confirmação.

Veja também PontoPoder Após reunião de cúpula, Cláudio Pinho é escolhido como líder da bancada do PDT na Alece PontoPoder Sem André Fernandes e Roberto Cláudio, oposição na Alece realiza reunião que deve contar com Capitão Wagner

"Lamentavelmente, as agendas conflitaram e não fazia sentido o Capitão vir sozinho porque o objetivo era reunir as três maiores lideranças da oposição no estado do Ceará. [...] A reunião (com as lideranças) está adiada por problemas na agenda tanto do André como do Roberto Cláudio. Mas o evento não está desmarcado. Está adiado, não temos data ainda. Os grupos caminham coesos tanto aqui como na Câmara Municipal. E o objetivo é que nós, de fato, construamos uma oposição com um único palanque para 2026", pontua Sargento Reginauro (União).

"Nós estamos construindo o momento da oposição, então o PL inclusive, eu falei isso na reunião, está de braços abertos para aquele deputado – um, dois, três ou todos – que não se sintam abraçados nos seus partidos. O PL quer ser esta oposição com mais musculatura", explica Dra. Silvana (PL), ainda.