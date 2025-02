Sem André Fernandes, oposição na Alece realiza reunião que deve contar com Capitão Wagner e Roberto Cláudio

O ex-prefeito de Fortaleza e presidente do PDT Fortaleza, Roberto Cláudio, e o ex-deputado federal e presidente do União Brasil Ceará, Capitão Wagner, deverão participar de uma reunião da bancada de oposição da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nesta terça-feira (18).

A presença do deputado federal André Fernandes (PL) também era esperada pelo grupo político, conforme revelaram alguns dos integrantes. Entretanto, pelo que alegou a assessoria de imprensa do parlamentar, na manhã desta segunda-feira (17), “não há previsão desse encontro”, de modo que ele estará em Brasília nesta terça.

O encontro em questão faz parte de um ciclo de reuniões periódicas iniciado pela oposição na Alece, num formato de café da manhã “itinerante”. A cada semana, pelo que estipulou o agrupamento, a estrutura de um gabinete parlamentar de um membro da oposição será utilizada para essa finalidade.

Desta vez, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT) será o anfitrião. “Vai ser no meu gabinete”, indicou ele. Questionado sobre a presença de André Fernandes na reunião, Henrique respondeu que ele e os aliados estavam “aguardando confirmação”.

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) revelou que ocasiões como essa serão promovidas todas as terças-feiras pelos parlamentares da oposição na Assembleia Legislativa no decorrer de 2025. “Toda terça nos reuniremos”, pontuou o político.

Ao ser indagado sobre o comparecimento do presidente do PDT Fortaleza e de Wagner, Pinho confirmou o dirigente trabalhista e disse acreditar que o ex-deputado federal do União Brasil também estará. “O café é da bancada de oposição, esporadicamente vem algum convidado”, completou.

Já o deputado estadual Felipe Mota (União) afirmou que estarão na pauta do encontro questões levadas ao plenário, além das articulações políticas em torno do cenário eleitoral. “Não são feitos para discutir 2026. Discute-se, também, 2026”, ponderou. Segundo ele, Wagner vai estar.

Pelo que disse Mota, parlamentares federais que integram a oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) também poderão acompanhar o diálogo. Segundo ele, Danilo Forte, Dayany Bittencourt e Moses Rodrigues foram convidados pelo grupo.

Ao Diário do Nordeste, o deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) indicou que os convites para as próximas reuniões se estenderão para “outras lideranças de oposição” — o que, de acordo com ele, também abarca prefeitos cearenses. “Inclusive o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra [do Podemos]”, comentou.

A reportagem acionou diretamente o ex-prefeito Roberto Cláudio e a equipe do Capitão Wagner para obter detalhes sobre o assunto. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações de ambos.

Elo para 2026

Na última quarta-feira (12), Capitão Wagner e Roberto Cláudio foram até a Alece e posaram junto aos seus aliados no Plenário 13 de Maio. O registro fotográfico dos oposicionistas repercutiu e sinalizou a união dos políticos visando a eleição de 2026.

A mobilização da última semana teve como objetivo o início das articulações para o pleito eleitoral. Segundo eles, o objetivo é apresentar uma candidatura unificada de União Brasil, PDT e PL na disputa pelo Palácio da Abolição.

As discussões oposicionistas devem envolver, ainda, um consenso em torno da chapa que será lançada ao Senado Federal, que, no próximo pleito, terá duas vagas na disputa no Ceará.