Roberto Cláudio e Capitão Wagner mobilizam oposição na Alece de olho em eleição de 2026

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) mobilizaram, nesta quarta-feira (12), os deputados de oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para iniciar as articulações do grupo de olho na eleição de 2026. Segundo eles, o objetivo é apresentar uma candidatura unificada do União Brasil, PDT e PL na disputa pelo Palácio da Abolição.

As discussões devem envolver, ainda, um consenso em torno da chapa que será lançada ao Senado Federal, que, no próximo pleito, terá duas vagas na disputa no Ceará. Presidente estadual do União Brasil, Wagner aponta a fragmentação de postulações do espectro em 2024, para a Prefeitura de Fortaleza, e em 2022, para o Governo do Ceará, como a responsável pela derrota da ala nas disputas.

"A primeira coisa é colocar de lado qualquer interesse pessoal, seja meu, do Roberto Cláudio, do André (Fernandes) ou de qualquer outra liderança. Se a gente tiver o convencimento da chapa única, com um único candidato a governador, com dois candidatos a senadores com representações partidárias, a gente viabiliza condições que vai dar tempo de TV, dar estrutura partidária e. sem dúvida nenhuma, vai fazer frente ao grupo que está na situação" Capitão Wagner Presidente do União Brasil no Ceará

Dirigente do PDT Fortaleza, Roberto Cláudio também corrobora com a tese de Wagner e acrescenta que o objetivo é "transformar a frustração" dos últimos pleitos majoritários em um "projeto de esperança". Por isso, segundo ele, é importante evitar a antecipação de nomes para o páreo e focar nas articulações, para que o grupo permaneça unido e chegue competitivo em 2026.

"É transformar frustração, decepção, em um projeto que ilumina a esperança para o povo e que, ao longo dessa discussão, os nomes surjam. A nossa intenção é construir com as forças que fazem oposição ao Governo uma frente única" Roberto Cláudio Presidente do PDT Fortaleza

Café da manhã

Para definir a estratégia que o grupo deve adotar até a eleição do ano que vem, as lideranças dos partidos de oposição devem se reunir com a bancada estadual no início da próxima semana. A pauta deve girar em torno da atuação do grupo oposicionista na Casa, em relação ao Governo, do cenário nacional e dos nomes de candidatos à Alece, Câmara dos Deputados, Senado e Palácio da Abolição.

Um café da manhã deve ocorrer entre segunda e terça no gabinete de um dos parlamentares oposicionistas.