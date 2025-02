Após reunião de cúpula, Cláudio Pinho é escolhido como líder da bancada do PDT na Alece

O deputado estadual Cláudio Pinho foi escolhido, nesta sexta-feira (14), como o líder do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O deputado Lucinildo Frota foi confirmado como vice. A definição do nome do parlamentar ocorreu após uma reunião entre lideranças locais, os membros da bancada pedetista no Legislativo, o presidente interino do diretório nacional, o deputado federal André Figueiredo, e o presidente nacional licenciado da sigla, o ministro Carlos Lupi.

A reunião da cúpula trabalhista aconteceu no início da tarde desta sexta, na sede da agremiação em Fortaleza, no bairro do Meireles. A escolha de Pinho já era prevista, e foi revelada pelo dirigente interino do PDT Nacional pouco antes do início do encontro partidário, durante uma conversa que teve com jornalistas.

“Vamos ter agora, junto com o presidente [Carlos] Lupi, uma reunião. O líder que [os deputados estaduais pedetistas] eles escolheram e nós, direção estadual, não temos nenhum óbice a isso, é o deputado Cláudio Pinho, certo? [Ele] é o líder da bancada na Assembleia e já, já, vamos ter uma conversa com eles”, adiantou André Figueiredo.

A decisão também ocorre em um momento delicado para o PDT, dada a baixa expressiva que a legenda sofreu no último dia 7, quando mais de uma dezena de filiados deixou o partido e fez com que a bancada na Alece reduziu de 13 para 5 integrantes.

O último líder do PDT na Alece foi o deputado estadual Guilherme Landim, enquanto os deputados estaduais Jeová Mota e Marcos Sobreira foram os derradeiros vice-líderes. O trio migrou para o Partido Socialista Brasileiro (PSB) na sexta-feira passada (7).

Seguirão sob a liderança de Cláudio Pinho e Lucinildo Frota na Assembleia Legislativa os deputados estaduais Antônio Henrique, Bruno Pedrosa e Queiroz Filho.

Agora, com a escolha da liderança e comunicação à Presidência da Alece, poderão ser definidos os deputados estaduais que irão integrar as comissões permanentes da Casa, conforme prevê o critério de proporcionalidade seguido para a composição destes colegiados.