Bruno Pedrosa anuncia filiação ao PT: ‘A permanência no PDT foi transitória para escutar as bases’

Único deputado estadual aliado do senador Cid Gomes (PSB) a permanecer no PDT, Bruno Pedrosa anunciou, nesta quarta-feira (19), que deixará a sigla rumo ao PT. A troca ocorre menos de duas semanas após um grupo de parlamentares pedetistas migrar para o PSB. Segundo Pedrosa, a permanência momentânea foi para “escutar as bases”

“Em 2022, apoiamos candidaturas a prefeito do PT em Fortaleza, Quixeramobim, Nova Russas, Ipu, Santa Quitéria, Morada Nova, Crateús, dentre outros. Logo, conversando com as bases, prefeitos, vereadores e lideranças, se tornou delicada a ida ao PSB. A permanência no PDT foi transitória para escutar as bases. Viajei por mais de 20 municípios nesta semana e, por quase unanimidade, o PT é a decisão que proporcionará as melhores condições para um ótimo exercício parlamentar e fortalecimento da nossa representação nos municípios que trabalhamos em todo o Ceará”, escreveu em nota.

Veja também Inácio Aguiar Oito deputados do PDT e um do PL: articulação de Cid turbina o PSB e mexe na correlação de forças na Assembleia PontoPoder Cinco pontos para entender os planos do PSB Ceará e de Cid Gomes para 2026

A saída do deputado é mais um movimento de desidratação do PDT, que elegeu 13 parlamentares para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e agora tem apenas quatro. Além de perder os políticos de seu quadro de filiados, a sigla perdeu também as cadeiras na Casa, já que tais deputados mudaram de legenda com autorização judicial.

Dos egressos do PDT, dois nomes foram para o PT. Além de Pedrosa, Oriel Nunes agora integra a legenda trabalhista.

Já o PSB foi o principal partido beneficiado, recebendo 12 nomes novos. A lista inclui deputados estaduais e suplentes, fazendo com que a legenda tenha a maior bancada parlamentar do Legislativo estadual.

Integram a relação de novos filiados ao PSB: