Nomeado por Evandro, Eudoro Santana vai atuar em projetos estratégicos como o Plano Diretor

O ex-deputado Eudoro Santana, presidente estadual do PSB no Ceará, foi nomeado pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para o cargo de coordenador especial de projetos integrados, função estratégica ligada à Secretaria de Governo, a principal da administração municipal. Pai do ministro da Educação, Camilo Santana, ele terá participação em projetos de longo prazo na gestão.

O ex-deputado tem experiência no assunto: ele foi chefe do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio e teve papel ativo na formulação do plano Fortaleza 2040, que delineou diretrizes para o desenvolvimento sustentável da cidade.