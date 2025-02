Elmano aposta em metas e vai investir R$ 160 milhões para tentar reduzir violência no Estado

O governo do Ceará detalhou, nesta quinta-feira (20), o novo pacote de medidas para tentar reduzir a criminalidade no estado. O Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (MISP) tem como foco a diminuição dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) em 11% e dos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) em 15%. Além disso, o programa prevê um investimento anual de R$ 160 milhões, com incentivos diretos aos profissionais de segurança.