Evandro nomeia Eudoro Santana como coordenador especial de Programas Integrados de Fortaleza

Presidente do PSB Ceará e pai do ministro Camilo Santana, o ex-deputado Eudoro Santana foi nomeado para um cargo de comissão na Gestão Evandro (PT), em Fortaleza, nessa quarta-feira (19). O dirigente partidário vai assumir a função de coordenador especial de Programas Integradas (Copifor), estrutura ligada à Secretaria de Governo, chefiada pelo ex-prefeito de Chorozinho, Dr. Júnior (sem partido).

Apesar de constar na edição do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 19, a indicação tem efeito retroativo, com vigência desde o dia 2 de fevereiro. Para essa função, conforme correção de 2023, o salário é de R$ 21.360,07, igual ao do secretário e superior ao do secretário-adjunto. Contudo, com a redução de 20% dos salários do primeiro e do segundo escalão do governo, anunciado por Evandro Leitão em janeiro, Eudoro deve ter vencimentos em torno de R$ 17 mil.

Segundo o site da Prefeitura de Fortaleza, a Copifor é responsável por formular diretrizes e promover a definição e implantação de planos, programas, projetos e ações relativas às políticas públicas intersetoriais que serão financiadas com recursos de operações de crédito.

Também media processos de operação de crédito do Município junto a instituições financeiras relacionados às Políticas Públicas Intersetoriais, além de exercer a coordenação superior das Unidades de Coordenação/Gerenciamento de Projetos criados para Políticas Públicas Intersetoriais.