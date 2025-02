STF deve julgar Bolsonaro por tentativa de golpe ainda em 2025 para evitar influências no processo eleitoral

Após a denúncia envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) devem julgar o caso da tentativa de golpe de Estado ainda em 2025. A informação foi apurada pelo blog da Andréia Sadi, do g1, detalhando ainda que os ministros buscam evitar que o processo influencie as próximas eleições.

Na terça-feira (18), a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Bolsonaro, o ex-ministro Walter Braga Netto e outras 32 pessoas por pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

A denúncia detalha ainda que o plano arquitetava o assassinato de Moraes e o envenenamento de Lula, além da tentativa de "neutralizar" o Supremo.

Se a denúncia foi aceita, Bolsonaro se tornará réu e precisará responder a um processo penal no Supremo.

A denúncia detalha que o "plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do Presidente da República, que a ele anuiu, ao tempo em que era divulgado relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições".

O documento ainda acrescenta: "Os membros da organização criminosa estruturaram, no âmbito do Palácio do Planalto, plano de ataque às instituições, com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos Poderes e da ordem democrática, que recebeu o sinistro nome de 'Punhal Verde Amarelo'".