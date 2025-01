Planalto realiza ato em memória dos episódios de 8 de janeiro de 2023 e entrega obras restauradas

Está marcada para a próxima quarta-feira (8) uma série de atos em memória dos episódios ocorridos em 8 de janeiro de 2023, quando golpistas tentaram tomar o poder em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará presente na cerimônia, que contará com a entrega de obras de arte restauradas no Palácio da Alvorada e na Suíça.

Além disso, será reapresentado o quadro As Mulatas, de Di Cavalcanti, haverá ato simbólico na Praça dos 3 Poderes.

A programação inicia na Sala de Audiências, do Palácio do Planalto, às 9h30. Será feita a reintegração de obras de arte - relógio do século XVII e ânfora - tidos como símbolos da dificuldade e delicadeza dos reparos.

O reparo foi feito na Suíça sem custo para o governo brasileiro. Na ocasião, será comunicado o fim do processo de restauro, com a entrega de 21 obras renovadas no Palácio da Alvorada e o relógio, na Suíça.

Dali, a agenda segue para o 3º andar do Palácio do Planalto, às 10h30. A obra As Mulatas será reapresentada junto à entrega de réplicas do quadro e da ânfora, feitas por cinco alunos do Projeto de Educação Patrimonial, ao presidente Lula.

Em um terceiro momento, ocorrerá uma cerimônia com a presença de autoridades, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, às 11h. Em seguida, será realizado o Abraço da Democracia, na Praça dos 3 Poderes.

Este é um ato simbólico, em que o presidente descerá a rampa do Palácio do Planalto com as principais autoridades e encontrará o público para esse abraço.

Participarão da cerimônia autoridades dos 3 Poderes, além de integrantes do Ministério da Cultura (MinC), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Embaixada da Suíça, além de movimentos sociais.