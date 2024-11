Perfil no Instagram de ex-prefeito do Ceará que já morreu é usado para ataques à atual prefeita

Derrotada nas eleições municipais deste ano, a atual prefeita de Massapê, Aline Albuquerque (Republicanos), tem sido alvo de críticas do ex-prefeito da cidade, Jacques Albuquerque, seu tio. O que chama atenção é que os ataques são publicanos em um perfil no Instagram do político, mas o ex-prefeito faleceu há pouco mais de oito meses.

Durante a campanha eleitoral deste ano, mesmo com Jacques já morto, sua rede social foi usada para criticar a prefeita, que disputava a reeleição, e enviar mensagens de apoio ao adversário da mandatária, o prefeito eleito Ozires Pontes (PSDB).

Passado o pleito, as mensagens não pararam. A mais recente foi publicada na última quinta-feira (21), nos stories da conta de Jacques Albuquerque no Instagram, compartilhando uma mensagem da filha, Kelvya Albuquerque.

"Para quem estava atento ao mandato, a forma como foi administrado os 4 anos, não tinha como terminar diferente. Ela achando pouco, mandou para Câmara um pacote da maldade, o chamado 'pacote da vingança', agindo ao meu ver como 'Kamikaze'. E pra minha surpresa, diante de todo o caos administrativo, ela foi 'curtir um carnaval fora de época'. Literalmente rindo na cara dos seus apoiadores, e de todos os massapeenses", escreveu Kelvya na publicação. "Nunca que Jacques Albuquerque votaria nela", finalizou a mulher.

Legenda: Perfil do ex-prefeito segue ativo mesmo após o seu falecimento Foto: Reprodução/Instagram

Os Albuquerques em Massapê

A disputa política pelo comando de Massapê, historicamente, se confunde com uma queda de braço interna da família Albuquerque. O primeiro a chegar à cadeira de prefeito foi justamente Jacques Albuquerque, eleito em 1989. Um ano depois, o irmão do prefeito, Zezinho Albuquerque (PP), foi eleito deputado estadual.

Em 1993, foi a vez de Robério Júnior, primo de Jacques e Zezinho, assumir o comando do Município. Em 1996 e 2000, Jacques acumulou duas derrotas para o ex-prefeito Nilson Frota. Em 2004 e 2008, novas derrotas, agora para João Pontes — bisneto do Coronel João Pontes, ex-prefeito de Massapê e deputado estadual; neto de Ozires Pontes, ex-deputado estadual, federal e ex-senador; e filho de Luiz Pontes, ex-presidente da Assembleia Legislativa.

Em 2012, a Família Albuquerque retoma a Prefeitura com o então prefeito AJ Albuquerque (PP), hoje deputado federal.

Legenda: Aline e AJ durante a campanha eleitoral de 2022 Foto: Reprodução/Instagram Aline Albuquerque

Disputa familiar

Em 2016, no entanto, a família teve sua primeira disputa pública, quando Jacques Albuquerque resolveu se lançar candidato e conseguiu impedir a reeleição do sobrinho. O tio articulou uma ampla base oposicionista para fazer frente ao grupo encabeçado pelo sobrinho e pelo irmão, Zezinho.

Em 2020, foi a vez da filha de Zezinho e irmão de AJ, Aline Albuquerque, dar o troco no tio, impedindo a reeleição do político em nova disputa familiar.

O rompimento mais recente

Com a aproximação do pleito deste ano, a família Albuquerque se fragmentou ainda mais. O novo rompimento se deu entre os irmãos AJ e Aline. O deputado federal embarcou de cabeça na campanha do tucano Ozires Pontes — filho de Luiz Pontes.

O candidato do PSDB acabou derrotando a atual prefeita, que contava com apoio do pai, Zezinho Albuquerque, mas não do irmão, AJ.

Legenda: Prefeita Aline Albuquerque com o pai, na Secretaria das Cidades Foto: Reprodução/Instagram Aline Albuquerque

Durante o pleito deste ano, em publicações compartilhadas com o perfil do pai (já falecido), Kelvya Albuquerque anunciou que Jacques Albuquerque havia decidido, antes de morrer, votar em Ozires Pontes. "Essa campanha de 2024, estou seguindo todas as orientações políticas do meu pai", disse em mensagem endereçada ao então candidato e atual prefeito eleito.

A prefeita Aline Albuquerque e a filha do ex-prefeito Jacques Albuquerque, Kelvya Albuquerque, foram procuradas pela reportagem, mas não houve retorno.