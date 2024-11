Composição da chapa para a Mesa Diretora da Alece deve ser anunciada na quinta (28), diz Aldigueri

O anúncio dos outros nove nomes que vão compor a chapa da situação para a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) no próximo biênio deve ocorrer na quinta-feira (28), como informou o deputado Romeu Aldigueri (PDT) nesta terça (26). Até lá, ele deve conversar com mais 14 parlamentares em busca de apoio, inclusive, com a oposição, que deve ter ao menos um assento na Mesa.

No sábado (23), Aldigueri, que é líder do Governo, foi confirmado pelo governador Elmano de Freitas (PT) como candidato da situação à Presidência da Casa, após crise com o senador Cid Gomes (PSB) que levou à renúncia de Fernando Santana (PT) da disputa. O convite chegou no dia anterior, relatou o novo postulante, mesma data em que o petista se retirou da eleição.

“Ontem (25), eu e o presidente Evandro Leitão recebemos 22 parlamentares, hoje já conversei com mais de dez parlamentares. Vamos conversar com todos e todas. Somos uma Casa de iguais. [...] Seja de esquerda, de direita, de centro, seja de situação, seja de oposição. Nós fazemos uma Mesa eclética, plural, dando oportunidade, inclusive, a membros da oposição”, disse Aldigueri em discurso na tribuna.

Ele complementou que deve cumprir os compromissos assumidos por Fernando na articulação anterior à renúncia. A composição anterior incluía, além da oposição, Danniel Oliveira (MDB) como 1º vice-presidente, o PT na 1ª secretaria e uma distribuição de cadeiras proporcional à representação de partidos na Assembleia.

Na oposição, o acordo anterior era pela indicação de Felipe Mota (União) à Mesa. Com a mudança na liderança da chapa, o bloco se reuniu com Aldigueri na tarde desta terça, decidiu pela manutenção da indicação e conseguiu agregar parte do PL, na figura de Dra. Silvana. Segundo Mota, o União Brasil ficará com a 3ª secretaria.

Legenda: Parte da oposição aderiu à campanha de Aldigueri e conseguiu um assento na Mesa. Foto: Divulgação

Ainda que a ala cirista do PDT e uma parcela do União Brasil e do PL tenham aderido à candidatura, Alcides Fernandes (PL) deixou claro que não deve votar pela eleição da chapa em formação. “Eu não tenho a graça de votar em Vossa Excelência porque eu sei que os ataques veementes à gente aqui vão continuar. Então se existir um voto contrário, será meu”, disse o deputado do PL.

Devido à alta adesão à composição liderada por Romeu Aldigueri, a disputa pela Mesa Diretora da Assembleia deve contar com chapa única. A eleição está marcada para a próxima terça-feira, 3 de dezembro. Na ocasião, serão confirmados os sete membros titulares e os três suplentes. O mandato começa apenas em 2025.

Articulação na base

Desde que se retirou da disputa, Fernando Santana tem auxiliado o novo candidato a montar a nova Mesa Diretora, uma vez que o diálogo com os outros parlamentares já estava avançado.

“Eu tive uma reunião com o Romeu ontem (25) pela manhã e com o deputado Evandro Leitão. [...] Dos 46 parlamentares, nós tínhamos 44 que garantiam votar no meu nome, e com dois, a gente tava conversando. Eles pediram minha ajuda e terão toda a minha ajuda, desprendido de qualquer pedido, qualquer solicitação ou de quaisquer questões pessoais”, relatou.

Fernando Santana também negou que tenha recebido ou que aceitaria convite para compor a gestão de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza, a partir de 2025. A indicação foi especulada após a renúncia do deputado na eleição à Mesa.

Legenda: Romeu Aldigueri se reuniu com deputados da base aliada após ser escolhido como candidato a presidência da Alece Foto: Reprodução/Instagram De Assis Diniz

Outro convite que teria sido feito a ele foi para comandar alguma secretaria do Governo Elmano. Fernando também foi questionado sobre isso, mas desconversou. “Sobre outras questões, nós não estamos nem dialogando”, disse, reforçando que o foco no momento é auxiliar a montagem de uma chapa para o próximo biênio na Assembleia Legislativa.

A nova composição partidária não deve ser muito diferente da atual. Estima-se que o PDT, representado por deputados ligados a Cid, que devem migrar para o PSB em breve, fique com dois assentos, assim como o PT. MDB e PP vêm em seguida, com uma vaga, cada. Esse deve ser o mesmo número de cadeiras cedidas à oposição.

Com a presidência sob Romeu Aldigueri, a 1ª vice-presidência segue prometida ao deputado Danniel Oliveira (MDB), como garantiu o emedebista. O PT deve ficar com a 2ª vice-presidência e com a 1ª secretaria da Mesa, como indica o líder do partido na Alece, De Assis Diniz.

Contudo, membros do PDT também sinalizaram anteriormente a ocupação da 2ª vice-presidência, enquanto outros citam que deve ser a 2ª ou 3ª secretaria. Segundo o líder da sigla na Casa, Guilherme Landim, ainda não há mais definições sobre nomes e posições.

As conversas seguem por esta terça (26) e por quarta-feira (27), até a confirmação dos quadros na quinta-feira.