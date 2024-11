Participantes de concurso do IJF protestam na Câmara para que Sarto convoque antes do prazo final

Profissionais da saúde, que estão no cadastro reserva de um concurso realizado pela Prefeitura de Fortaleza para a contratação de mão de obra para o Instituto Dr. José Frota (IJF), realizaram uma manifestação durante a sessão legislativa desta terça-feira (26), na Câmara Municipal (CMFor). Das galerias, o grupo, que aguarda convocação por parte da gestão, cobrou dos parlamentares uma posição sobre o tema, já que o certame só será válido até 28 de dezembro.

O assunto foi levado para o Plenário Fausto Arruda pela vereadora Adriana Almeida (PT), líder da oposição na Casa Legislativa. Na tribuna, a petista repercutiu a crise vivida pela unidade hospitalar, em que há uma falta de medicamentos e insumos básicos para a realização de atendimentos, e afirmou que a contratação dessa leva de profissionais poderia reduzir a problemática.

“Para além de insumos e medicamentos, que são tão importantes para o atendimento à população, temos a questão humana, de pessoal, que sabemos ter uma deficiência muito grande”, alertou a vereadora, dando conta da necessidade de médicos, enfermeiros e outros colaboradores da área.

Ao Diário do Nordeste, a representante salientou que a nomeação destes participantes do concurso está sendo dialogada com a equipe de transição do Governo Municipal. Ela apontou que precisa haver um diálogo com o Ministério Público e com a atual administração para encontrar uma saída possível, sem infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Júlio Brizzi (PT) também se manifestou durante a sessão. "A gente precisa que a atual gestão tenha esse compromisso de recebê-los, de analisar, de convocá-los. A gente está vendo e denunciamos aqui todas as semanas, desde que a eleição acabou, o descaso da atual gestão", afirmou.

As manifestações de apoio aos que pleiteiam a convocação foram seguidas pelos oposicionistas Ronivaldo Maia (PSD) e Dr. Vicente (PT), mas também pelos governistas Luciano Girão (PDT) e Jorge Pinheiro (PSDB).

Uma comissão de parlamentares foi deliberada pela Mesa Diretora para acompanhar o pleito dos manifestantes. Participaram dela o vice-líder do Governo Sarto, Didi Mangueira (PDT), os petistas Adriana Almeida, Dr. Vicente e Júlio Brizzi, além do pessedista Ronivaldo Maia.

Profissionais de saúde

Brígida Teixeira, que está na lista do cadastro reserva, falou com a reportagem que 54 vagas estão em jogo, entre psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos e médicos. Segundo ela, houve uma ampliação da validade inicial do concurso e, “nesse momento delicado”, na transição do governo, é preciso “muito diálogo” entre a equipe que está no comando do Município e a que vai assumir a partir de janeiro.

“Se não chamarem agora, o concurso vai vencer e essas pessoas, que estudaram, estão na luta há algum tempo, vão perder essa oportunidade”, pontuou a profissional de Saúde. De acordo com ela, desde que houve a divulgação do resultado do concurso, dois momentos acabaram dificultando o processo, a pandemia da Covid-19 e o período eleitoral deste ano, em que, por força da lei, houve impedimentos para a nomeação dos aprovados.

Acionamos a assessoria de comunicação do Gabinete do Prefeito, a fim de obter uma posição sobre a solicitação dos manifestantes. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.