Situação do IJF gera tensão entre equipes de Sarto e Evandro na transição em Fortaleza

O clima relativamente amistoso vigente desde a instalação da equipe de transição de governos na Prefeitura de Fortaleza foi deixado de lado na reunião de segunda-feira (25). A tensão se deu por conta da situação do Instituto Dr. José Frota (IJF) alvo de denúncias nas últimas semanas.

A reunião, que já havia sido remarcada duas vezes, pegou a equipe do prefeito eleito, Evandro Leitão (PT), de surpresa pela ausência do atual superintendente do órgão, José Maria Sampaio Menezes Júnior.

Durante o encontro, a equipe do prefeito José Sarto argumentou que a ausência do superintendente seria justificada por uma audiência que haveria com o Ministério Público sobre o assunto no mesmo dia. Uma nova reunião, então, foi marcada para esta quarta-feira (27).

Ficou combinado também que a equipe de transição fará uma visita ao hospital na próxima terça-feira (3), para averiguar a situação. Crise no IJF Conforme reportagem do Diário do Nordeste, a unidade enfrenta problemas como precarização dos serviços, falta de medicamentos e insumos, suspensão de cirurgias e até demora na distribuição de alimentação aos pacientes. As denúncias foram recebidas pelo Ministério Público Estadual. Diante do cenário de deficiências e medidas judiciais, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou, na última quinta-feira (21), a criação de uma força-tarefa imediata para garantir medicamentos e insumos que faltam na unidade.