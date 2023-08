Retomada do Acquario: 'Estamos tratando com o Governo Federal e com investidores', diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre as medidas que estão sendo adotadas pela gestão estadual a respeito do Acquario - obra idealizada ainda no Governo Cid Gomes (PDT) e que segue paralisada há quase uma década. Segundo ele, já existem negociações com investidores privados e o assunto também tem sido tratado junto ao governo federal.

As declarações foram feitas por Elmano após receber o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), nesta quarta-feira (2), no Palácio da Abolição. Essa é a primeira reunião institucional entre os dois gestores, desde a posse de Elmano como governador.

Pouco antes da fala de Elmano, o prefeito José Sarto havia dito que, durante a reunião, informou que a Prefeitura irá se responsabilizar pela revitalização da Ponte dos Ingleses, mas que fez um pedido ao governador. "Eu pedi até a ele que, ao invés da Ponte, que eles fizessem o Acquario, que ficaria melhor", disse.

"No caso do Acquario já comunico ao prefeito que nós já, há algum tempo, temos negociado com investidores, já tem inclusive visita de investidores lá", respondeu Elmano. Ele relembrou a promessa feita durante a campanha eleitoral, em outubro de 2022, quando disse que, se eleito, iria buscar "investidores nacionais e internacionais para que possamos dar destino definitivo à obra, sem uso de recursos públicos".

"(Agora) estamos tratando isso com o governo federal, estamos tratando com investidores, estamos bem animados", contou Elmano.

Legenda: As obras do Acquario estão paralisadas desde 2015; a previsão inicial é que a conclusão tivesse sido em 2014 Foto: Natinho Rodrigues/SVM

Impasse com Sarto

A Ponte dos Ingleses, citada por Sarto, foi o motivo de nova troca de farpas entre Elmano e Sarto na última semana. Na última quarta-feira (26), o prefeito de Fortaleza havia dito que a Prefeitura iria tomar responsabilidade pela obra, após Sarto alegar que a gestão estadual não cumpriu a parte dele no acordo, de urbanizar o local.

O Acquario chegou a ser citado, já nesta ocasião, como forma de alfinetar a gestão municipal. "Não posso deixar que a Ponte dos Ingleses vire mais um Acquario", disse o prefeito.

Em resposta, Elmano disse que a urbanização não foi feita porque a Prefeitura não cumpriu a sua responsabilidade, de reestruturação da estrutura. A Superintendência de Obras Públicas (SOP) chegou a divulgar laudo, no qual afirmava que as intervenções estaduais não foram iniciadas porque as colunas afundariam e disse que a recuperação dos alicerces é de responsabilidade da gestão municipal.

Apesar da guerra de narrativas entre os dois gestores durante a última semana, Sarto garantiu que a conversa sobre o assunto transcorreu de forma tranquila. "A gente conversou muito tranquilamente sobre a Ponte dos Ingleses e o que ficou definido é que a Prefeitura vai fazer", garantiu.

Por sua vez, Elmano disse que o embate sobre a revitalização da Ponte dos Ingleses foi "um debate técnico, não um debate político". "O prefeito definiu que quer fazer a obra, não sou eu que vou impedir que ele faça", ressaltou.

Reunião com prefeitos

O governador está fazendo uma série de reuniões com prefeitos cearenses nesta quarta-feira. Além de Sarto, o governador também recebe os prefeitos de Caucaia, Vitor Valim (sem partido), de Chorozinho, Júnior de Castro (sem partido), de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão (sem partido), de Horizonte, Nezinho Farias (PDT), e de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL).

Estes são os primeiros encontros com gestores municipais feitos por Elmano, desde que tomou posse, em janeiro deste ano. Ele já havia anunciado anteriormente que as reuniões individuais com prefeitos ocorreriam apenas em agosto.

