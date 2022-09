Elmano promete buscar iniciativa privada para concluir Acquário e dar celeridade a obras paradas

Candidato pelo PT ao Governo do Estado, o deputado estadual Elmano de Freitas prometeu, nesta terça-feira (13), buscar a iniciativa privada para concluir as obras do Acquário sem investir "mais nenhum centavo" de recurso público. A declaração foi concedida durante entrevista ao CETV 1ª edição, da TV Verdes Mares.

Nesta semana, a TV Verdes Mares iniciou rodadas de entrevistas com os candidatos ao Poder Executivo estadual. Por sorteio, o petista foi o segundo entrevistado.

Elmano de Freitas Candidato ao Governo do Ceará "O Acquário tem uma decisão para não colocar mais nenhum centavo na obra. Eu quero fazer uma parceria com o setor privado para que, discutindo com os empresários, nós possamos dar um destino à obra, mas sem colocar mais recurso (público) nela"

A construção do Acquário do Ceará foi iniciada em 2012, no então governo de Cid Gomes, e está parada desde o início da gestão de Camilo Santana (PT), em 2015.

Inicialmente, a obra, idealizada em 2008 na gestão de Cid, deveria durar apenas dois anos. No entanto, até o fim do governo, R$ 130 milhões dos cofres públicos já tinham sido investidos – cerca de 50% do orçamento previsto. À época, sem levar em conta a deterioração, 75% da estrutura física do local estava concluída.

Agora, Elmano propõe atrair investidores da iniciativa privada para concluir a obra. Ele não comentou, no entanto, se o local ainda seria um Acquário, como idealizado em 2008, ou se abrigaria outro empreendimento.

Entrevistas com candidatos ao Governo

Elmano de Freitas foi o segundoo candidato ao Governo do Ceará entrevistado na TV Verdes Mares. Nesta quarta-feira (14), será a vez de Capitão Wagner (União). As entrevistas ocorrem no CETV 1ª edição, a partir das 12 horas. Além dos apresentadores Leal Mota Filho e Taís Lopes, também participam das entrevistas os colunistas do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar e Victor Ximenes.

Retomadas de obras

Além do Acquario, o candidato citou um conjunto de obras inacabadas de governos anteriores que deverá dar prioridade para as conclusões. Entre elas estão as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, o Cinturão das Águas e o 4º Anel Viário.

"Eu tenho absoluta segurança que essas obras são fundametais para nós trazermos investimentos. É muito importante para gerar emprego, gerar renda para o nosso povo, que a nossa infraestrutura seja adequada para trazer os empresários e os investidores que queremos", destacou.

Atrasos de recursos

Elmano alegou que os atrasos no andamento das obras ocorreram devido à demora de repasses de recursos do Governo Federal – tendo em vista que são construções oriundas de convênios.

Elmano de Freitas Candidato ao Governo do Ceará "Essa obras que foram citadas são obras de convênio com o Governo Federal, e o Estado teve que aportar recursos. E, evidentemente, que sem o apoio do recurso Federal, nós não temos condições de avançar como nós precisamos e como o povo do Ceará precisa"

Ele acrescentou, inclusive, que o Ceará tem, atualmente, 3.650 obras em andamento – e que as executadas pelo Executivo Estadual caminham "em um ritmo" diferente das que dependem de repasses federais.

Saúde

Elmano de Freitas disse que, se eleito, irá construir mais três hospitais regionais para ampliar a interiorização da Saúde: um na região Centro-Sul, outro para atender o Sertão de Crateús e Inhamuns e o terceiro no Maciço de Baturité. Em todos os hospitais polos, segundo ele, também haverá tratamento contra o câncer.

Além disso, o petista afirmou que vai concluir e entregar o Hospital Universitário da Uece, cuja obra de construção foi iniciada em 2021. O equipamento deve ter 655 leitos.

Funsaúde

Questionado sobre a convocação dos aprovados no concurso da Funsaúde (Fundação Regional de Saúde), realizado em outubro de 2021, Elmano disse que irá chamar "todos" os aprovados.

Até o momento, apenas 322 aprovados foram convocados. Ao todo, o certame ofereceu 6 mil vagas efetivas e cerca de 9 mil para cadastro de reserva.

Elmano de Freitas Candidato ao Governo do Ceará "Para esses hospitais, eu vou precisar dessas pessoas que foram aprovadas no concurso público (da Funsaúde), então eu vou chamar. Eu vou levar para os hospitais regionais o tratamento do câncer, porque as pessoas têm sofrido muito por ter que se deslocar. Eu quero aproximar cada vez mais o sistema de saúde do local que você reside"

Educação

Para a Educação, Elmano disse que vai tornar todas as escolas de Ensino Médio de "tempo integral" e ampliar o Ensino Profissionalizante. Ele citou, ainda, a parceria com empresas de cada região do Estado e multinacionais, como a Amazon e o Google, para capacitar os estudantes de acordo com a necessidade do mercado de trabalho.

Além disso, ele destacou que pretende fazer mais 100 Centros de Educação Infantil (CEI) no Estado. Para entregar os equipamentos aos municípios, o petista deve levar em consideração o esforço dos gestores na ampliação do ensino de tempo integral, além do critério de nota – já exigido atualmente.

Emprego

Sobre a geração de emprego no Ceará, o deputado estadual disse que pretende fazer parcerias para atrair grandes empresas e indústrias, principalmente do setor de energia renovável, além de desonerar negócios que gerem postos de trabalho localmente.

Segundo ele, multinacionais estão dispostas a investir R$ 100 bilhões para produção de hidrogênio verde no Estado, devido à localização estratégica do Porto do Pecém frente à Europa e aos fatores climáticos favoráveis – com fortes ventos e sol. O petista acrescentou, ainda, que pretende incentivar a geração de energia solar no Interior para ajudar o pequeno produtor rural, por exemplo.

"Para produzir esse combustível (hidrogênio verde) precisa de energia, e é a solar e a dos ventos – que no Ceará nós temos demais. Por isso, você do interior, que tem um pequeno sitio, que tem uma pequena fazenda, que não tenha perspectiva de produção agrícola, você vai produzir energia solar e vai vender essa energia do sol para usina de combustível verde", complementou.

Segurança Pública

Na Segurança Pública, um dos principais gargalos do Estado, Elmano de Freitas disse que vai ampliar o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar (PM), para todos os municípios cearenses, bem como o videomonitoramento com reconhecimento facial.

Para melhorar o combate ao crime organizado, o petista se comprometeu a concluir a obra do Centro Integrado de Inteligência do Ceará – previsto para ser o maior do Brasil. O equipamento vai reunir forças de segurança da PM e Polícia Civil (PC). Na ocasião, ele prometeu ainda aumentar o número de efetivo para a PC.