Mulher é presa no Ceará por suspeita de estupro contra adolescente de 13 anos

Uma mulher de 27 anos foi presa preventivamente no último sábado, 18 de julho, na cidade de Aurora, interior do Ceará, por suspeita de estupro de vulnerável contra um menino de 13 anos. Toda a ação teria sido registrada em vídeo e compartilhada com quem seria um ex-companheiro da suspeita.

O objetivo, conforme apuração do Diário do Nordeste, seria fazer ciúmes ao destinatário. Ela foi detida após cumprimento de mandando de prisão expedido pelo Poder Judiciário por estupro de vulnerável e por divulgar as imagens.

Após a captura, a mulher foi conduzida à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aurora, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, e colocada à disposição do Poder Judiciário. Além dela, outras pessoas que receberam e divulgaram o vídeo estão sendo investigadas.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), os policiais civis também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita. O aparelho celular foi apreendido pelas autoridades.

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INVESTIGAÇÕES

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que segue investigando a denúncia de estupro de vulnerável, que teria ocorrido no dia 8 de julho deste ano.

“A Delegacia de Polícia Civil de Aurora instaurou um inquérito para apurar o caso e segue com as diligências” , disse ainda a entidade.

Denúncias

Informações que auxiliem os trabalhos policiais podem ser enviadas pela população para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As denúncias também podem ser feitas via mensagem, áudio, vídeo e fotografia por meio do número de WhatsApp (85) 3101-0181.

Outro meio para colaboração é o “e-denúncia”, o site do serviço 181, que pode ser acessado no endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3543-1832, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aurora. O sigilo e o anonimato são garantidos.