Polícia Civil do Ceará investiga estupro contra criança de oito anos em Aurora

A Polícia Civil do Ceará investiga uma denúncia de estupro de vulnerável envolvendo uma criança de oito anos no município de Aurora, na região do Cariri.

O caso ganhou repercussão após a circulação de informações em rede sociais sobre um vídeo que teria sido gravado por uma mulher.

Ao Diário do Nordeste, nesta quarta-feira (15), a Polícia Civil confirmou que apura as circunstâncias da denúncia.

Segundo a corporação, o crime teria ocorrido no dia 8 de julho de 2026. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.

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As diligências estão sendo conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aurora, unidade responsável por esclarecer as circunstâncias do fato.

A corporação informou que as investigações seguem em andamento e, por esse motivo, não divulgou detalhes que possam comprometer o trabalho policial ou expor a vítima.

Denúncias

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com as investigações por meio de denúncias anônimas.

Informações que possam contribuir para o esclarecimento do caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia 181, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, que recebe mensagens de texto, áudios, vídeos e fotografias.

Também é possível registrar informações pela plataforma e-Denúncia, disponível no site do serviço 181.

Por se tratar de um caso que envolve uma criança, a identidade da vítima e demais informações que possam permitir sua identificação são preservadas, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).