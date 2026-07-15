Estupro de criança de 10 meses aconteceu no apartamento de um dos suspeitos

Na versão da mãe da vítima, um dos homens foi encontrado ‘dormindo’ em cima da menina.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 14:30
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Legenda: O caso segue sob investigação.
Foto: Reprodução/Governo do Ceará.

O estupro seguido de morte de uma bebê de 10 meses aconteceu na residência de um dos suspeitos, em um apartamento no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

A reportagem apurou que a mãe da menina levou a filha até o apartamento do namorado na noite do último dia 13 de julho, onde ela, os dois homens e outras pessoas comemoravam um aniversário. 

Os suspeitos pelo estupro de vulnerável com resultado morte são dois primos de 22 anos e 26 anos. Os nomes dos suspeitos serão preservados, pois eles ainda não foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

O mais jovem é namorado da mãe da criança e se relacionava com a mulher há pouco tempo. O primo dele é quem foi encontrado supostamente dormindo em cima da menina. 

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HORAS ANTES DO ESTUPRO

A reportagem conversou com uma pessoa ligada à família, que contou que a mãe saiu de casa levando a filha bebê até a casa do namorado, com quem 'estava ficando' há poucos dias.

Na casa do suspeito, estavam a mãe, os primos e mais duas pessoas. A mãe, que não terá o nome divulgado para preservar a identidade da criança por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), colocou a menina para dormir em um quarto separado e, por volta das 2h, ouviu a bebê chorando.

Ela então teria ido até o compartimento, pegou a criança e colocou para dormir na cama onde estava o primo do namorado dela.

Em determinado momento, a mulher saiu desse quarto e foi até a sala, junto ao namorado. Depois, retornou e adormeceu perto da criança e do homem.

Pela manhã, já por volta das 7h, a mulher disse ter encontrado o primo do namorado dormindo por cima da menina.

No primeiro momento, ela disse acreditar que a filha estava asfixiada, pegou a criança e pediu socorro aos policiais militares lotados na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O apartamento onde ela estava é localizado próximo ao órgão público.

Os militares acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros de plantão na Alece. A guarnição "realizou manobras de desengasgo sem êxito".

A mãe e a bebê foram levadas a um hospital particular próximo ao prédio residencial, sendo constatada a morte da criança já na unidade hospitalar. 

A médica que atendeu a menina constatou uma laceração no ânus da criança e emitiu protocolo de encaminhamento do caso à Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

A reportagem apurou que as partes íntimas da criança apresentavam ferimentos e que havia muito cocô dentro da fralda

PRISÕES EM FLAGRANTE

Os envolvidos na ocorrência foram levados à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), que apura o caso, e foi feita perícia no apartamento onde ocorreram os fatos.

O pai da criança estaria viajando no momento do ocorrido e passou mal quando soube da morte.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que o caso segue sob investigação e que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) aguarda o laudo pericial.

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