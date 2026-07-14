Mãe de bebê de 10 meses que morreu após estupro estava em casa quando crime aconteceu

O abuso foi cometido pelo namorado da mãe da criança e um primo dele.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 12:00
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Legenda: A PCCE aguarda o laudo pericial.
Foto: Reprodução.

Os primeiros desdobramentos da investigação da morte de uma bebê de 10 meses começam a surgir. A reportagem apurou que no momento do estupro, a mãe da menina estava dormindo em casa, próxima à filha.

A mulher foi ouvida na condição de testemunha e teria dito aos policiais que no primeiro momento acreditou que a filha estava engasgada.

Dois homens foram presos pelo estupro de vulnerável seguido de morte. Eles são o namorado da mãe da criança e o primo dele.

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IDA AO HOSPITAL

Há informações de que a mulher tentou acionar policiais militares e bombeiros para socorrer a menina, mas acabou levando a bebê ao hospital por conta própria.

Já na unidade médica o crime sexual foi constatado.

O apartamento onde o crime aconteceu fica no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. No local foram encontradas garrafas de bebida alcoólica.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos têm 22 e 26 anos e foram autuados em flagrante. 

Outras duas pessoas, uma delas a mãe da menina, foram levadas à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) e prestaram esclarecimentos sobre o caso.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências".

A Pasta afirma que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) aguarda o laudo pericial e "segue com os trabalhos investigativos em andamento com o intuito de elucidar a ocorrência".

 

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