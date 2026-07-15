Chefe de grupo criminoso é preso durante partida de futebol em Iguatu, no Ceará

Um homem de 33 anos, apontado pela Polícia Civil do Estado do Ceará como chefe de um grupo criminoso com atuação em Iguatu, no Centro-Sul do Estado, foi preso na tarde do último domingo (12) durante uma partida de futebol. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão foi resultado de investigações que vinham sendo conduzidas pela corporação para apurar a atuação de organizações criminosas na Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10).

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O homem possui antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e crime contra a fé pública. Segundo a Polícia Civil, ele era considerado um dos principais alvos das investigações em andamento devido ao papel de liderança que exerceria dentro do grupo criminoso.

A operação que culminou na captura contou com a participação de equipes da 4ª Delegacia Seccional de Iguatu, da Delegacia Municipal de Acopiara, do Núcleo Operacional da 1ª Seccional de Russas e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Investigações continuam

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi colocado à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado de prisão preventiva.



A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar e prender outros integrantes da organização criminosa. Além disso, os policiais buscam aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo e a participação do suspeito em outros crimes registrados na região de Iguatu e municípios vizinhos.