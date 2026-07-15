Chefe de grupo criminoso é preso durante partida de futebol em Iguatu, no Ceará

Suspeito, de 33 anos, era procurado por tráfico de drogas e possui antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma e outros crimes.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 10:23 (Atualizado às 10:43)

Um homem de 33 anos, apontado pela Polícia Civil do Estado do Ceará como chefe de um grupo criminoso com atuação em Iguatu, no Centro-Sul do Estado, foi preso na tarde do último domingo (12) durante uma partida de futebol. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão foi resultado de investigações que vinham sendo conduzidas pela corporação para apurar a atuação de organizações criminosas na Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10).

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O homem possui antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e crime contra a fé pública. Segundo a Polícia Civil, ele era considerado um dos principais alvos das investigações em andamento devido ao papel de liderança que exerceria dentro do grupo criminoso.

A operação que culminou na captura contou com a participação de equipes da 4ª Delegacia Seccional de Iguatu, da Delegacia Municipal de Acopiara, do Núcleo Operacional da 1ª Seccional de Russas e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Investigações continuam

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi colocado à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar e prender outros integrantes da organização criminosa. Além disso, os policiais buscam aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo e a participação do suspeito em outros crimes registrados na região de Iguatu e municípios vizinhos.

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