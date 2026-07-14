Mãe e filha são presas em Fortaleza suspeitas de extorquir vítimas atraídas por app de namoro

Filha atraía os alvos para um encontro e exigia pagamentos via PIX sob ameaças de morte.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 15:43
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Legenda: Vítima seguirá presa, mas mãe responderá em liberdade.
Foto: Monkey Business Images / Shutterstock.

Duas mulheres foram presas em flagrante no bairro Siqueira, em Fortaleza, nessa segunda-feira (13), suspeitas de integrarem um esquema de extorsões realizado por meio de uma plataforma de relacionamentos.

O Diário do Nordeste apurou que se tratam de Andreia Moura Galvão, de 35 anos, e a mãe dela, Francisca Célia Moura Galvão, de 54 anos.

Conforme informações da Polícia Civil do Ceará (PCCE), a investigação teve início após um episódio de extorsão ocorrido no último domingo (12), durante um encontro entre Andreia e a vítima.

Como era o golpe

Elas teriam marcado de se encontrar por meio de um aplicativo de namoro no estacionamento de um supermercado.

Nessas ocasiões, segundo a Polícia, a suspeita utilizava um pseudônimo para atrair pessoas interessadas em manter relações sexuais consensuais.

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Durante o encontro, a suspeita apontou para dois homens que estavam em uma motocicleta e narrou que eles seriam integrantes de uma organização criminosa. Os suspeitos ainda não foram identificados pelas autoridades.

Em seguida, Andreia passou a exigir da vítima o pagamento de R$ 1 mil e afirmou que, caso contrário, os homens iriam matá-la. Assustada, a vítima realizou uma transferência via PIX para uma conta indicada pela suspeita.

A vítima também teria entrado em contato com um amigo, a mando de Andreia, e solicitado que ele efetuasse uma segunda transferência, no valor de R$ 200, para uma outra conta indicada pela suspeita, que tinha como titular a mãe de Andreia, Francisca Galvão.

Suspeita já praticou crime semelhante

A prisão em flagrante ocorreu após diligências realizadas por equipes do Núcleo Operacional (NO) e do Núcleo de Inteligência Policial (NUIP) da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

Ainda conforme a PCCE, as investigações também apontaram o envolvimento de Andreia Galvão em outro caso semelhante, registrado no dia 2 de julho de 2026.

"Os trabalhos investigativos seguem em andamento com o intuito de identificar e localizar outros envolvidos com o esquema criminoso", informou a corporação.

A filha foi autuada pelos crimes de extorsão, associação criminosa e resistência. Já Francisca Galvão foi autuada por extorsão e associação criminosa.

Justiça avalia o caso

Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira (14), o Poder Judiciário decidiu converter a prisão de Andreia Galvão de flagrante para preventiva e permitir que a mãe responda ao processo em liberdade, mas seguindo medidas cautelares.

Dentre as imposições, está o uso de uma tornozeleira eletrônica e a proibição de qualquer manter contato com a vítima.

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