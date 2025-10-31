Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Assista

Segurança

Polícia Militar impede 'rolezinho' e apreende 12 motos em Fortaleza

54 notificações de infrações de trânsito foram registradas.

Redação 20 de Setembro de 2025
Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
Foto de perfil do advogado criminalista Sílvio Vieira

Segurança

Polícia prende mais 3 suspeitos de matar advogado criminalista no Genibaú

Os homens acumulam antecedentes criminais e foram localizados nos bairros Siqueira e Autran Nunes

Redação 11 de Junho de 2025
Suspeito de matar casal de idosos é preso no Terminal do Siqueira

Segurança

Suspeito de matar casal de idosos é preso no Terminal do Siqueira

Vítimas foram encontradas sem vida e com sinais de violência em uma residência em Caucaia

Redação 18 de Setembro de 2024

Ceará

8 linhas de ônibus que passam pelo Terminal do Siqueira ganham reforço a partir de segunda-feira

O aumento nas linhas acontece entre às 5h e 8h, nos horários de maior demanda

Redação 08 de Junho de 2024
Filhote de raposa resgatado por policiais

Ceará

Filhote de raposa é encontrado no bairro Siqueira, em Fortaleza

O animal foi levado ao centro de triagem do Ibama

Redação 15 de Dezembro de 2023
Imagem divulgada pela Polícia Federal mostra sofá marrom com mochila com temática do Homem-Aranha e outras sacolas plásticas em cima, no âmbito da operação Arimã, que cumpriu um mandado de prisão preventiva em Fortaleza, em 4 de julho de 2023, contra um suspeito de cometer crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente

Segurança

PF prende suspeito de estupro de vulnerável e produção de pornografia infantojuvenil em Fortaleza

Investigação aponta que indivíduo registrava e armazenava cenas dos crimes, além de distribuir o material ilícito em plataformas digitais

Carol Melo e Leabem Monteiro 04 de Julho de 2023
Passageiros aguardam ônibus em parada

Ceará

Duas novas linhas de ônibus começam a operar em caráter experimental em Fortaleza; veja quais são

As novas linhas são sazonais, ou seja, apenas em dias e horários específicos em que é constatada alta demanda

Redação 19 de Maio de 2023
Investigações estão a cargo da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa

Segurança

Suspeito de envolvimento na morte de travesti no bairro Siqueira é preso em Fortaleza

O crime aconteceu no dia 11 de fevereiro, em uma via pública

Redação 14 de Março de 2023
video

Ceará

Ônibus quebra parede que divide Terminal do Siqueira e motel em Fortaleza

O motorista do coletivo fez uma "manobra indevida", conforme a Etufor

Redação 16 de Fevereiro de 2023
1 2 3