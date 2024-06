8 linhas de ônibus que passam pelo Terminal do Siqueira ganham reforço a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira (10), oito linhas de ônibus que passam pelo Terminal do Siqueira ganharão reforço na frota das 5h até as 8h.

Conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), foi realizado um estudo de demanda que constatou que nesses horários há uma alta procura.

A alteração vai beneficiar 23 mil passageiros que utilizam as linhas citadas. A Etufor diz que com o incremento na frota, o tempo de espera na saída do terminal será reduzido.

Entre 5h e 6h, 5 linhas de ônibus recebem reforço:

335 - Bom Jardim I / Siqueira

336 - Parque Santa Cecília I / Siqueira

338 - Canindezinho / Siqueira

366 - Bom Jardim II / Siqueira

378 - Urucutuba / Siqueira

Entre 7h e 8h, 3 linhas recebem reforço: