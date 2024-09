Suspeito de matar casal de idosos é preso no Terminal do Siqueira

Um homem, de 45 anos, foi preso suspeito de matar um casal de idosos de forma violenta no bairro Garrote, no município de Caucaia. A captura foi realizada por agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) enquanto ele transitava no Terminal do Siqueira, na última segunda-feira (16).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas, um homem, de 75 anos, e uma mulher, de 65 anos, foram encontradas sem vida e com sinais de violência em uma residência em Caucaia. O duplo homicídio foi registrado na madrugada de sexta-feira (13).

A assessoria da GMF informou que o suspeito, que estava na lista de foragidos, foi reconhecido por agentes da Inspetoria dos Terminais (Iterm) durante um patrulhamento de rotina. O homem foi conduzido ao 30º Distrito Policial, onde serão realizados os procedimentos legais.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue apurando o caso. As investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia.