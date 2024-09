Criança de sete anos é atingida por tiro dado pelo próprio pai que tentava invadir casa da ex

Uma criança de sete anos foi baleada pelo próprio pai que tentou invadir a casa onde estava a ex-mulher no bairro Planalto Benjamin, no município de Pacatuba (CE), na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (17).

A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPraio) e do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), prendeu o homem de 43 anos, suspeito do crime.

Uma equipe do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Jereissati II, quando ouviu estampidos nas proximidades. Do local onde estavam, os agentes visualizaram o suspeito em uma motocicleta em alta velocidade. Populares, rapidamente, informaram que ele havia efetuado disparos contra o próprio filho e a ex-companheira.

Após serem avisados, os PMs deram início a um acompanhamento tático. O suspeito desobedeceu à ordem de parada e efetuou disparos contra a equipe, que revidou.

Com apoio de equipes do CPraio, os PMs fecharam o cerco e conseguiram detê-lo no bairro Planalto Benjamim, ainda em posse de uma pistola calibre .9mm com 27 munições.

Atendimento médico

Após ser atingida pelos disparos, a vítima foi socorrida, inicialmente, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pacatuba e depois foi transferida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. A ex-companheira do suspeito não foi ferida.

O fato foi levado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde o homem — que tem passagens por ameaça, desobediência, desacato, direção perigosa e vias de fato — foi autuado por tentativa de homicídio e segue à disposição da justiça.